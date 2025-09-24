Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"

PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmada Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti. Adaleti sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Şara, "Suriye'nin hikayesi daha bitmedi." dedi. Suriye Cumhurbaşkanı, sözlerini Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle "De ki: Hak geldi Batıl yok oldu" diyerek tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Şara konuşmasında Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti.

BAŞINA ÖDÜL KONAN ŞARA BM KÜRSÜSÜNDE KONUŞTU

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden dünyaya seslendi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Şara konuşmasında Suriye'nin hikayesinin henüz bitmediğini söylerken Türkiye'ye destekleri için özel olarak teşekkür etti.

"SURİYE HAK İLE BATILIN MÜCADELESİNİ VERDİ"

Şara, Suriye'nin yaşadığı tarihi süreci "hak ile batıl arasındaki ezelî mücadelenin bir parçası" olarak tanımlayarak halkının özgürlük, adalet ve insanlık onuru uğruna verdiği direnişin zaferle sonuçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı El Şara, Şam'da yaptığı kapsamlı konuşmasında, Suriye'nin son on yıllarda yaşadığı yıkım ve acılara rağmen yeniden ayağa kalktığını ve yeni bir devlet inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Konuşmasına, Suriye'nin hikâyesini "acıyla yoğrulmuş, umutla yazılmış bir insanlık hikâyesi" olarak nitelendirerek başlayan Cumhurbaşkanı El Şara, bu süreci "sadece bir ülkenin değil, insanlık onurunun da sınandığı bir mücadele" olarak tanımladı. El Şara, bu mücadelede halkın kararlılık, sabır ve yaratıcılıkla örülmüş bir direniş sergilediğini ifade etti.

"SURİYE HALKI ADALET İÇİN AYAĞA KALKTI"

Suriye halkının onlarca yıl süren baskı, yoksulluk ve zulme karşı sabrettiğini, ardından özgürlüğünü haykırarak ayağa kalktığını belirten El Şara, eski rejimin bu direnişi vahşetle bastırmaya çalıştığını; kimyasal silahlar, varil bombaları, zorla yerinden etme ve işkencelerle halkı sindirmeye çalıştığını vurguladı. Ancak buna rağmen halkın geri adım atmadığını ve tarihî bir direnişle onurunu yeniden kazandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı El Şara, halkın karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen saflarını düzenlediğini ve büyük bir askeri harekâtla özgürlük mücadelesini tamamladığını ifade etti. Bu sürecin "intikam değil adalet, düşmanlık değil barış" ekseninde yürütüldüğünü ve sivil kayıpların yaşanmadığını vurguladı.

"MASUM KANINA BULAŞAN HERKES HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı El Şara, geçiş süreci kapsamında adaletin tesisi için ulusal komiteler kurulduğunu, Birleşmiş Milletler'e de iş birliği çağrısında bulunulduğunu belirtti. Mazlumların, şehit yakınlarının ve zorla yerinden edilenlerin haklarını teslim etmek için çalışmaların sürdüğünü, masum kanına bulaşan herkesin adalet önünde hesap vereceğini taahhüt etti.

YENİ SURİYE

Rejimin çöküşünden sonra Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecine girildiğini belirten El Şara, yetkin bir hükümet kurulduğunu, kapsayıcı bir ulusal diyaloğun başlatıldığını ve kayıp kişilere yönelik özel komisyonların kurulduğunu açıkladı. Yasama meclisi seçimlerinin şeffaf şekilde sürdürüldüğünü ve tüm eski yapıların feshedilerek devlet kurumlarının yeniden organize edildiğini vurguladı.

"YAPTIRIMLAR KALKIYOR"

El Şara, Suriye'nin diplomatik ilişkilerini yeniden inşa ettiğini, bölgesel ve küresel düzeyde yeni ortaklıklar kurduğunu belirtti. Bu çabaların sonucunda birçok yaptırımın kademeli olarak kaldırıldığını, ancak halkın özgürlüğünü kısıtlamamak adına tüm yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Yeni Suriye'nin temelinde hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yer alacağını vurgulayan El Şara, "Suriye, tüm yurttaşlarına haklarını garanti eden, hukukun üstünlüğünü temel alan çağdaş bir devlet olmaya layıktır" dedi.

"ZAFER SURİYE HALKININDIR"

Cumhurbaşkanı El Şara, konuşmasını Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle sonlandırarak, "De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkûmdur" ifadeleriyle Suriye halkının kararlılığı ve sabrı sayesinde elde edilen zaferin kalıcılığına vurgu yaptı.

Suriye halkı adına, ülkesine destek veren tüm dost ülkelere teşekkür eden El Şara, Suriye'nin artık dünya milletleri arasında hak ettiği yeri alacağını belirtti.

1967'DEN BERİ BM'YE KATILAN İLK SURİYE LİDERİ

Şara, aynı zamanda 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri oldu.

ABD, Şara ve heyetine sadece 21–25 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde özel giriş vizesi verdi.

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDGye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyunBaşkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDGye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun

