Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejimi devrilmeden önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilen HTŞ'nin lideri olan ve başına 10 milyon dolar ödül konan Şara, New York'taki BM kürsüsünden dünyaya seslendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda konuşma yaptı. Şara konuşmasında Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti.

Şara konuşmasında Suriye 'nin hikayesinin henüz bitmediğini söylerken Türkiye'ye destekleri için özel olarak teşekkür etti.

Şara BM kürsüsünde, AA

"SURİYE HAK İLE BATILIN MÜCADELESİNİ VERDİ"

Şara, Suriye'nin yaşadığı tarihi süreci "hak ile batıl arasındaki ezelî mücadelenin bir parçası" olarak tanımlayarak halkının özgürlük, adalet ve insanlık onuru uğruna verdiği direnişin zaferle sonuçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı El Şara, Şam'da yaptığı kapsamlı konuşmasında, Suriye'nin son on yıllarda yaşadığı yıkım ve acılara rağmen yeniden ayağa kalktığını ve yeni bir devlet inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Konuşmasına, Suriye'nin hikâyesini "acıyla yoğrulmuş, umutla yazılmış bir insanlık hikâyesi" olarak nitelendirerek başlayan Cumhurbaşkanı El Şara, bu süreci "sadece bir ülkenin değil, insanlık onurunun da sınandığı bir mücadele" olarak tanımladı. El Şara, bu mücadelede halkın kararlılık, sabır ve yaratıcılıkla örülmüş bir direniş sergilediğini ifade etti.