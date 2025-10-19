PODCAST CANLI YAYIN

Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!

Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ardından dünyada barışın anahtarı konuma gelen Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında devam eden çatışmaların son bulmasında da önemli bir rol oynadı. Afganistan ve Pakistan, Doha’da düzenlenen barış görüşmelerinde Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda anlaşma gerçekleştirdi. 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan, barış görüşmelerinde de uzlaşmaya vardı.

Türkiye bölgesel sorunların çözüme kavuşturulmasında öncü rolünü sürdürüyor. Gazze ateşkesinde adından söz ettiren Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların sona ermesinde de önemli bir rol oynadı.

Günler devam eden çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan, barış görüşmelerinde de uzlaşmaya vardı.

Heyetlerin, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ofisi, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin tamamlandığını ve tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Al Sani'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada "İki taraf, derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes ve iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrarı pekiştirecek mekanizmaların oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

İki ülkenin ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir biçimde uygulanması amacıyla önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlenmesi konusunda da mutabakata vardığı aktarıldı.

TÖRENE İBRAHİM KALIN DA KATILDI

Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İki taraf arasında yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. 48 saatlik ateşkesten sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmişti.

