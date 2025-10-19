Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!

Türkiye bölgesel sorunların çözüme kavuşturulmasında öncü rolünü sürdürüyor. Gazze ateşkesinde adından söz ettiren Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların sona ermesinde de önemli bir rol oynadı.

Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.(Katar Dışişleri Bakanlığı) Günler devam eden çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan, barış görüşmelerinde de uzlaşmaya vardı. Heyetlerin, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ofisi, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin tamamlandığını ve tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.