Pakistan ve Afganistan delegeleri Doha’da müzakere İçin toplandı

Pakistan ve Afganistan, sınırdaki çatışmaların ardından ateşkesi uzatarak Katar’ın başkenti Doha’da müzakerelere başladı. Görüşmeler, sınırda barış ve istikrarı yeniden tesis etmeye odaklanacak. Pakistan, Taliban karşıtı TTP’nin Afganistan’daki faaliyetlerine karşı önlem alınmasını beklerken, Afgan yönetimi örgütün kendi topraklarında aktif olmadığını savunuyor.

Pakistan ve Afganistan delegeleri geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında çıkan savaş ve varılan ateşkesin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Afganistan-Pakistan sınırı, AFPAfganistan-Pakistan sınırı, AFP

DOHA'DA AFGANİSTAN-PAKİSTAN ZİRVESİ

Ateşkes müzakereleri kapsamında iki ülke Savunma Bakanları Doha'ya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin Pakistan adına Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından yürütüleceği belirtilerek, "Görüşmeler, Pakistan-Afganistan sınırında barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için alınacak acil önlemlere odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SAVAŞI

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞLERDİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

