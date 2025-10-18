Pakistan ve Afganistan delegeleri Doha’da müzakere İçin toplandı

Pakistan ve Afganistan delegeleri geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında çıkan savaş ve varılan ateşkesin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Afganistan-Pakistan sınırı, AFP DOHA'DA AFGANİSTAN-PAKİSTAN ZİRVESİ Ateşkes müzakereleri kapsamında iki ülke Savunma Bakanları Doha'ya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin Pakistan adına Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından yürütüleceği belirtilerek, "Görüşmeler, Pakistan-Afganistan sınırında barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için alınacak acil önlemlere odaklanacak." ifadesi kullanıldı. Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.