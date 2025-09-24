Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı

Yunan gazetesi Kathimerini ise "Erdoğan, Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısında bulundu" şeklinde skandal bir başlık kullandı.

Başkan Erdoğan, AA

Başkan Erdoğan konuşmasında Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk olduğunu vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır.

Kıbrıs Türkleri Ada'nın eşit sahibidir ve azınlık olmayı kabul etmeyecektir.

Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyona artık son vermelidir.

Son 3 BM Genel Kurulunda yaptığım çağrıyı bugün bir kere daha tekrarlıyor; uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum."