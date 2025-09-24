Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya daha imza attı. Başkan Erdoğan sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadesiyle başlarken konuşması başta İsrail olmak üzere dünya basınında gündem oldu.
İSRAİL O FOTOĞRAFLARA DİKKAT ÇEKTİ
İsrail basınında günlerdir gündem Başkan Erdoğan'ın BM konuşması ve perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı birebir görüşme.
İsrail gazetesi The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak tanımladığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında elinde Gazze'deki yıkımın görüntülerini gösterdiği fotoğraflara dikkat çeken The Times of Israel, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan, İsrail'in "Hamas'ın iktidarda olmadığı" Batı Şeria'daki eylemlerini ve "Suriye, İran, Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılarını" sert bir dille eleştiriyor, ayrıca İsrail'in bu ayın başlarında Katar'a düzenlediği ve Hamas liderliğini hedef alan ancak ortadan kaldırmayı başaramayan saldırıyı eleştiriyor.