Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı

Başkan Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşma İsrail ve Yunan basınında gündemin bir numaralı konusu. İsrail gazetesi The Times of Israel Başkan Erdoğan’ın BM kürsüsünde dünyaya gösterdiği Gazze’deki yıkıma dair fotoğraflara ve İsrail saldırılarını soykırım olarak tanımlamasına dikkat çekerken Yunan basınında ise Kıbrıs karın ağrısı başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya daha imza attı. Başkan Erdoğan sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadesiyle başlarken konuşması başta İsrail olmak üzere dünya basınında gündem oldu.

İSRAİL O FOTOĞRAFLARA DİKKAT ÇEKTİ

İsrail basınında günlerdir gündem Başkan Erdoğan'ın BM konuşması ve perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı birebir görüşme.

İsrail gazetesi The Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak tanımladığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında elinde Gazze'deki yıkımın görüntülerini gösterdiği fotoğraflara dikkat çeken The Times of Israel, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, İsrail'in "Hamas'ın iktidarda olmadığı" Batı Şeria'daki eylemlerini ve "Suriye, İran, Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılarını" sert bir dille eleştiriyor, ayrıca İsrail'in bu ayın başlarında Katar'a düzenlediği ve Hamas liderliğini hedef alan ancak ortadan kaldırmayı başaramayan saldırıyı eleştiriyor.

Yunan gazetesi Kathimerini ise "Erdoğan, Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısında bulundu" şeklinde skandal bir başlık kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasında Kıbrıs'ta iki ayrı devlet ve halk olduğunu vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır.

Kıbrıs Türkleri Ada'nın eşit sahibidir ve azınlık olmayı kabul etmeyecektir.

Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyona artık son vermelidir.

Son 3 BM Genel Kurulunda yaptığım çağrıyı bugün bir kere daha tekrarlıyor; uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum."

