Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan

Lübnan 'ın Aita al-Chaab bölgesinin Belediye Başkanı Muhammed Srour, Lübnan'da yaşananların sistematik bir yıkım olduğunu söyledi ve "Sizin geri dönmenizi ve burada yaşamanızı imkansız hale getirmek için altyapıyı yok ediyorlar" dedi.

95 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

BM'nin son verilerine göre Lübnan'ın güneyinde 95 binden fazla insan zorla yerinden edildi.

Lübnanlı yetkililer Hizbullah'ın bölgeden çekilmeyeceğini belirtiyor. Bir Hizbullah militanı ise "Bizden güneyden çekilmemizi istemek, bir balıktan denizde yüzmemesini istemek gibi bir şey" ifadelerini kullanarak bölgeden ayrılmayacaklarını açıkça belirtti.

İsrail ve Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Gazze'de başlayan çatışmaların bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.