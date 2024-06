Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan

Hizbullah ile İsrail arasında tansiyon her geçen gün yükselirken dört bir yandan 3. Dünya Savaşı sesleri yükselmeye başladı. İran- Lübnan ile İsrail misilleme ateşini sürdürüyor. İngiliz Financial Times, İsrail'in saldırılarında Lübnan'ın büyük bir kısmının yerle bir olduğunu belirtirken Tel Aviv'in ülkede "ölü bölge" oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Financial Times ise İsrail ordusunun bölgede "yeni bir gerçeklik" oluşturmaya çalıştığını, neredeyse her gün yapılan hava bombardımanı, topçu bombardımanı ve beyaz fosfor ile Mavi Hattın 5 kilometre kuzeyindeki büyük bölümü yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. İsrail'in Lübnan'da bir tampon bölge kurmayı amaçladığını yazan Financial Times, saldırıların ardından bu bölgenin oluştuğunu belirtti.