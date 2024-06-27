Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan

Lübnan'ın Aita al-Chaab bölgesinin Belediye Başkanı Muhammed Srour, Lübnan'da yaşananların sistematik bir yıkım olduğunu söyledi ve "Sizin geri dönmenizi ve burada yaşamanızı imkansız hale getirmek için altyapıyı yok ediyorlar" dedi.
95 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
BM'nin son verilerine göre Lübnan'ın güneyinde 95 binden fazla insan zorla yerinden edildi.
Lübnanlı yetkililer Hizbullah'ın bölgeden çekilmeyeceğini belirtiyor. Bir Hizbullah militanı ise "Bizden güneyden çekilmemizi istemek, bir balıktan denizde yüzmemesini istemek gibi bir şey" ifadelerini kullanarak bölgeden ayrılmayacaklarını açıkça belirtti.
İsrail ve Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Gazze'de başlayan çatışmaların bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKÇA UYARMIŞTI
Financial Times, İsrail'in Lübnan'ı hedef haline getirdiğini belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan açık bir şekilde "İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini" söylemiş ve şöyle konuşmuştu:
Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır.
Netanyahu'nun batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.