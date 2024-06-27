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Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan

İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken İngiliz Financial Times, Lübnan’ın büyük bir kısmının yerle bir olduğunu yazdı. İsrail’in iki ülke arasında BM’nin çizdiği sınır olan “Mavi Hat”ın kuzeyindeki 5 kilometrelik koridoru topçu bombardımanı ve beyaz fosforla tampon bölgeye çevirdiğine dikkat çeken Financial Times’ın haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda Lübnan ve İsrail hakkındaki konuşması yeniden gündeme geldi. İşte, Başkan Erdoğan’ın Lübnan uyarısı ve Financial Times’ın Mavi Hat raporu…

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:36 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:55
Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan

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Hizbullah ile İsrail arasında tansiyon her geçen gün yükselirken dört bir yandan 3. Dünya Savaşı sesleri yükselmeye başladı. İran-Lübnan ile İsrail misilleme ateşini sürdürüyor. İngiliz Financial Times, İsrail'in saldırılarında Lübnan'ın büyük bir kısmının yerle bir olduğunu belirtirken Tel Aviv'in ülkede "ölü bölge" oluşturmaya çalıştığını söyledi.

5 KİLOMETRELİK KORİDOR

Uydu görüntüleri, radar verileri ve hükümet istatistiklerinin yanı sıra yerel ve eyalet yetkilileriyle yapılan görüşmelere göre, yıkımın büyük kısmı İsrail ile Lübnan arasında BM tarafından çizilen sınır olan Mavi Hat'ın hemen kuzeyinde 5 kilometrelik bir koridorda meydana geldi.

Financial Times ise İsrail ordusunun bölgede "yeni bir gerçeklik" oluşturmaya çalıştığını, neredeyse her gün yapılan hava bombardımanı, topçu bombardımanı ve beyaz fosfor ile Mavi Hattın 5 kilometre kuzeyindeki büyük bölümü yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. İsrail'in Lübnan'da bir tampon bölge kurmayı amaçladığını yazan Financial Times, saldırıların ardından bu bölgenin oluştuğunu belirtti.

Lübnan'ın Aita al-Chaab bölgesinin Belediye Başkanı Muhammed Srour, Lübnan'da yaşananların sistematik bir yıkım olduğunu söyledi ve "Sizin geri dönmenizi ve burada yaşamanızı imkansız hale getirmek için altyapıyı yok ediyorlar" dedi.

95 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

BM'nin son verilerine göre Lübnan'ın güneyinde 95 binden fazla insan zorla yerinden edildi.

Lübnanlı yetkililer Hizbullah'ın bölgeden çekilmeyeceğini belirtiyor. Bir Hizbullah militanı ise "Bizden güneyden çekilmemizi istemek, bir balıktan denizde yüzmemesini istemek gibi bir şey" ifadelerini kullanarak bölgeden ayrılmayacaklarını açıkça belirtti.

İsrail ve Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Gazze'de başlayan çatışmaların bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKÇA UYARMIŞTI

Financial Times, İsrail'in Lübnan'ı hedef haline getirdiğini belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan açık bir şekilde "İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini" söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır.

Netanyahu'nun batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.
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