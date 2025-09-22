Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katsz'dan Suriye'de işgal pozu

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu (AA)

ANLAŞMAYA İSRAİL ÇOMAK SOKTU

Suriye lideri Ahmed Şara, 17 Temmuz'da Şam'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'nin hava sahasına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterecek ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gözetilecek bir güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu açıklamıştı.

Şara, ayrıca Suriye ile İsrail'in temmuz ayında mutabakata varmasına sadece 'dört beş gün' kaldığını ancak güneydeki Süveyda vilayetinde patlak veren çatışmalar nedeniyle sürecin sekteye uğradığını belirtmişti.

Anlaşmanın bozulmasında İsrail'in örgütlediği Dürzi ayaklanmasının etkili olduğu yönündeki iddialar, Tel Aviv'in işgal planlarından vazgeçmeyeceğini gösterdiği tartışmalarını alevlendirmişti.