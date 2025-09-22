Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katsz'dan Suriye'de işgal pozu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında tüm dikkatler, Donald Trump ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.
Görüşmede başta Gazze'deki insani kriz olmak üzere, Türkiye'nin F-35 ve F-16 savaş uçağı alımları dosyasının masaya yatırılması bekleniyor. Ankara'nın gündeminde ayrıca Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail'in bölgedeki işgalci tutumunun da yer alacağı ifade ediliyor.
KATZ'DAN İŞGAL POZU
ABD'deki görüşmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." mesajını vermişti.
İki liderin görüşmesinden çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan provokatif bir paylaşım geldi. Lübnan-Suriye sınırındaki Hermon Dağı'nda İsrail askerleriyle birlikte poz veren Katz, X hesabından paylaştığı fotoğrafın üzerine 'Hermon'dan ayrılmıyoruz' notunu düştü.
GOLAN TEPELERİ'NE GÖZ KOYDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçenlerde yaptığı açıklamasında Suriye ile bir güvenlik anlaşması üzerine görüştüklerini belirtirken Suriye'de yaşayan Dürzileri bahane ederek Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetinin olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz aralık ayında Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilen işgalci İsrail, 1970'lerden bu yana Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge olan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi.