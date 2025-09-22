PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katsz'dan Suriye'de işgal pozu

Tüm dünya Erdoğan ile Trump görüşmesine odaklanmışken, İsrail’den provokatif mesajlar geldi. Erdoğan’ın görüşmeden kazanımlarla çıkmasından endişe eden Tel Aviv yönetiminde, Savunma Bakanı Katz Hermon Dağı’ndan ‘ayrılmıyoruz’ paylaşımı yaptı, Başbakan Netanyahu ise Golan Tepeleri’nden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katsz'dan Suriye'de işgal pozu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında tüm dikkatler, Donald Trump ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

Görüşmede başta Gazze'deki insani kriz olmak üzere, Türkiye'nin F-35 ve F-16 savaş uçağı alımları dosyasının masaya yatırılması bekleniyor. Ankara'nın gündeminde ayrıca Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail'in bölgedeki işgalci tutumunun da yer alacağı ifade ediliyor.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan provokatif paylaşım (Ekran görüntüsü)İsrail Savunma Bakanı Katz'dan provokatif paylaşım (Ekran görüntüsü)

KATZ'DAN İŞGAL POZU

ABD'deki görüşmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." mesajını vermişti.

İki liderin görüşmesinden çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan provokatif bir paylaşım geldi. Lübnan-Suriye sınırındaki Hermon Dağı'nda İsrail askerleriyle birlikte poz veren Katz, X hesabından paylaştığı fotoğrafın üzerine 'Hermon'dan ayrılmıyoruz' notunu düştü.

İsrail Golan Tepeleri'ni işgalden vaz geçmiyor (AA)İsrail Golan Tepeleri'ni işgalden vaz geçmiyor (AA)

GOLAN TEPELERİ'NE GÖZ KOYDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçenlerde yaptığı açıklamasında Suriye ile bir güvenlik anlaşması üzerine görüştüklerini belirtirken Suriye'de yaşayan Dürzileri bahane ederek Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetinin olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aralık ayında Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilen işgalci İsrail, 1970'lerden bu yana Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölge olan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi.

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu (AA)Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu (AA)

ANLAŞMAYA İSRAİL ÇOMAK SOKTU

Suriye lideri Ahmed Şara, 17 Temmuz'da Şam'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'nin hava sahasına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterecek ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gözetilecek bir güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu açıklamıştı.

Şara, ayrıca Suriye ile İsrail'in temmuz ayında mutabakata varmasına sadece 'dört beş gün' kaldığını ancak güneydeki Süveyda vilayetinde patlak veren çatışmalar nedeniyle sürecin sekteye uğradığını belirtmişti.

Anlaşmanın bozulmasında İsrail'in örgütlediği Dürzi ayaklanmasının etkili olduğu yönündeki iddialar, Tel Aviv'in işgal planlarından vazgeçmeyeceğini gösterdiği tartışmalarını alevlendirmişti.






