Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna

Zelenskiy ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

ZELENSKIY TÜRKİYE'DE

Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin açıklamasına göre Witkoff'un bugün Türkiye'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyordu ancak Axios Witkoff'un seyahatini ertelediğini bildirdi.

Bir Ukraynalı yetkili, Witkoff'un planı bu hafta başında Miami'de Zelenskiy'nin ulusal güvenlik danışmanı Rustem Umerov ile yaptığı görüşmede ele aldığını Axios'a doğruladı ve "Amerikalıların bir şeyler üzerinde çalıştığını biliyoruz." dedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada "Başkan, öldürmelerin durdurulması ve savaşı bitirecek bir anlaşmanın yapılması gerektiği konusunda açık. Başkan Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı bitirmek için bir şans olduğuna inanıyor." dedi.