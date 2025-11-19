PODCAST CANLI YAYIN

Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna

ABD basını Washington-Moskova hattındaki gizli görüşmeleri konuşuyor. Axios, ABD’li ve Rus yetkililerin Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek üzere birlikte çalıştığını iddia etti. İddiaya göre gizli görüşmelerde 28 maddelik anlaşmaya varıldı.

ABD'li ve Rus yetkililer ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan taslağı hazırlamak üzere Rusya ile gizlice çalıştığını iddia etti.

Putin ve Trump Alaska'da

GİZLİ GÖRÜŞME 28 MADDE

ABD gazetesi Axios'un belirttiğine göre Washington ve Moskova hattında gizli görüşmeler yapılıyor.

Axios'a konuşan kaynaklar, planın 28 maddesinin dört genel kategoriye ayrıldığını söylüyor. Bunlar Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'da güvenlik ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri şeklinde sıralandı.

Planın Rus güçlerinin Ukrayna'daki toprak kontrolü gibi tartışmalı konulara nasıl yaklaşacağı ise belirsiz.

Putin ve Witkoff

TASLAĞI WITKOFF HAZIRLADI

ABD'li bir yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rus temsilcisi Kirill Dmitriev ile ayrıntılı bir şekilde görüştüğünü söyledi.

Putin ve Trump Alaska'da

MIAMI'DE 3 GÜN

Rusya'nın egemen varlık fonunu yöneten ve Ukrayna konusundaki diplomasiyle de yakından ilgilenen Dmitriev, pazartesi günü Axios'a verdiği röportajda, 24-26 Ekim tarihleri arasında Miami'yi ziyaret ettiğinde Witkoff ve Trump'ın ekibindeki diğer üyelerle üç gün geçirdiğini söyledi.

Dmitriev, anlaşmanın başarı şansı konusunda iyimser olduğunu, çünkü geçmişteki çabaların aksine "Rusya'nın tutumunun gerçekten duyulduğunu hissettiğini" söyledi.

Zelenskiy ve Başkan Erdoğan

ZELENSKIY TÜRKİYE'DE

Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin açıklamasına göre Witkoff'un bugün Türkiye'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyordu ancak Axios Witkoff'un seyahatini ertelediğini bildirdi.

Bir Ukraynalı yetkili, Witkoff'un planı bu hafta başında Miami'de Zelenskiy'nin ulusal güvenlik danışmanı Rustem Umerov ile yaptığı görüşmede ele aldığını Axios'a doğruladı ve "Amerikalıların bir şeyler üzerinde çalıştığını biliyoruz." dedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada "Başkan, öldürmelerin durdurulması ve savaşı bitirecek bir anlaşmanın yapılması gerektiği konusunda açık. Başkan Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı bitirmek için bir şans olduğuna inanıyor." dedi.

Putin ve Trump Alaska'da

TEMEL DAYANAK ALASKA

Dmitriev'in belirttiğine göre temel fikir Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Alaska'da üzerinde anlaştıkları ilkeler bağlamında Ukrayna sorunu ele alınacak, aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl kurulacağı ve Rusya'nın güvenlik endişelerinin nasıl giderileceğini anlatan bir teklif sunulacak.

Dmitriev'e göre amaç, Trump ve Putin'in bir sonraki görüşmesinden önce bu doğrultuda yazılı bir belge hazırlamak. Liderler arasında Budapeşte'de yapılacak zirve planları şimdilik askıda.

Başkan Erdoğan Külliyede kabul edecek: Zelenskiy Türkiyede! Hangi konular ele alınacak?

