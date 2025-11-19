Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna

ABD'li ve Rus yetkililer ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan taslağı hazırlamak üzere Rusya ile gizlice çalıştığını iddia etti.
GİZLİ GÖRÜŞME 28 MADDE
ABD gazetesi Axios'un belirttiğine göre Washington ve Moskova hattında gizli görüşmeler yapılıyor.
Axios'a konuşan kaynaklar, planın 28 maddesinin dört genel kategoriye ayrıldığını söylüyor. Bunlar Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'da güvenlik ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri şeklinde sıralandı.
Planın Rus güçlerinin Ukrayna'daki toprak kontrolü gibi tartışmalı konulara nasıl yaklaşacağı ise belirsiz.
TASLAĞI WITKOFF HAZIRLADI
ABD'li bir yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rus temsilcisi Kirill Dmitriev ile ayrıntılı bir şekilde görüştüğünü söyledi.
MIAMI'DE 3 GÜN
Rusya'nın egemen varlık fonunu yöneten ve Ukrayna konusundaki diplomasiyle de yakından ilgilenen Dmitriev, pazartesi günü Axios'a verdiği röportajda, 24-26 Ekim tarihleri arasında Miami'yi ziyaret ettiğinde Witkoff ve Trump'ın ekibindeki diğer üyelerle üç gün geçirdiğini söyledi.
Dmitriev, anlaşmanın başarı şansı konusunda iyimser olduğunu, çünkü geçmişteki çabaların aksine "Rusya'nın tutumunun gerçekten duyulduğunu hissettiğini" söyledi.
