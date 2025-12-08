PODCAST CANLI YAYIN
Trump'tan Zelenskiy'ye sitem: "Barış planını hâlâ okumadı"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirterek, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna barış sürecine değinen Trump, her iki tarafla da temasların sürdüğünü belirtti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hazırlanan barış taslağına ilgi göstermediğini ima ederek,
"Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Henüz okumadı." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın barışa daha yakın olduğunu düşündüğünü söyleyen Trump, Zelenskiy'in istekli görünmediğini belirtti.

ZELENSKİY: "BARIŞ RUSYA'YA BAĞLI"

Zelenskiy ise gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek,
"Barış tamamen Rusya'ya ve ortak baskıya bağlı." dedi. Rusya'nın saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın tüm eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

"MÜZAKERELER KOLAY DEĞİLDİ"

Zelenskiy, ABD ile yapılan son müzakerelerin zorlu geçtiğini söyleyerek,
"Görüşme yapıcıydı ama kolay değildi." ifadelerini kullandı.
Trump'ın eleştirilerinin Zelenskiy'nin bu açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

