28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor

Zelenskiy ve Trump, AFP

UKRAYNA'NIN TAVİZLERİ

Financial Times ise 28 maddelik plan Ukrayna açısından büyük tavizler içeriyor. Bunlar arasında Ukrayna ordusunun ikiye bölünmesi ve Donbas'ın Ruslara teslim edilmesi de yer alıyor. Planın ayrıca Ukrayna'nın kendisini savunmak için kullandığı önemli silahlardan vazgeçmesini ve ABD'nin askeri desteğini geri çekmesini de içerebileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Putin ayrıca Rusça'nın Ukrayna'da resmi dil olarak tanınmasını ve Rus Ortodoks Kilisesi'ne resmi bir statü verilmesini istiyor.

Putin'in Alaska'da Trump ile yaptığı görüşmede bu noktaları vurguladığı ve çatışmayı sona erdirmenin tek yolunun bu olduğunu söylediği iddia ediliyor. Reuters'a konuşan isimsiz kaynaklar Washington'ın, Kiev'in ana noktaları kabul etmesini istiyor.