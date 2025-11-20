PODCAST CANLI YAYIN

28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor

ABD ile Rusya arasında oluşturulduğu iddia edilen 28 maddelik Ukrayna planına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz basınının belirttiğine göre Putin ve Trump ağustos ayında Alaska’da yaptıkları görüşmede söz konusu plan üzerinde anlaştı. Peki planın 28 maddesinde neler var? Moskova Kiev’den ne gibi tavizler istiyor? İşte Ukrayna planının detayları…

ABD basını Washingon-Moskova hattında gizli görüşmeler yapıldığını iddia etmişti. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için oluşturulduğu öne sürülen anlaşmanın ilk detayları ortaya çıkmaya başladı.

ABD'Lİ YETKİLİLER UKRAYNA'YA GİTTİ

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri "Gazze tarzı" barış planının tam çerçevesinin en kısa sürede Kiev'e gönderilmesini beklediklerini ve bu hafta içinde üzerinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

İngiliz The Sun'ın haberine göre ABD askeri yetkilileri perşembe günü planı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sunmak üzere sunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

28 maddelik planın, Trump yönetiminin Gazze için Mısır'ın Şarm el Şeyh'teki zirvede sunduğu 20 maddelik barış planından esinlendiği düşünülüyor.

İLK ANLAŞMA ALASKA'DA

Rusya Büyükelçisi Kirill Dmitriev, teklifin Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Alaska'da yaptıkları görüşmede üzerine anlaştıkları ilkelere dayandığını belirtiyor. 28 maddelik planın nasıl işleyeceği ise henüz bilinmiyor.

UKRAYNA'NIN TAVİZLERİ

Financial Times ise 28 maddelik plan Ukrayna açısından büyük tavizler içeriyor. Bunlar arasında Ukrayna ordusunun ikiye bölünmesi ve Donbas'ın Ruslara teslim edilmesi de yer alıyor. Planın ayrıca Ukrayna'nın kendisini savunmak için kullandığı önemli silahlardan vazgeçmesini ve ABD'nin askeri desteğini geri çekmesini de içerebileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Putin ayrıca Rusça'nın Ukrayna'da resmi dil olarak tanınmasını ve Rus Ortodoks Kilisesi'ne resmi bir statü verilmesini istiyor.

Putin'in Alaska'da Trump ile yaptığı görüşmede bu noktaları vurguladığı ve çatışmayı sona erdirmenin tek yolunun bu olduğunu söylediği iddia ediliyor. Reuters'a konuşan isimsiz kaynaklar Washington'ın, Kiev'in ana noktaları kabul etmesini istiyor.

WITKOFF TASLAĞI: 4 KATEGORİ

İddiaya göre planın aşamaları da dört ana kategoriye ayrılıyor. Bunlar arasında Ukrayna'da barış güvenlik garantileri, Avrupa'da güvenlik ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri yer alıyor. Taslak plana ise Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un liderlik ettiği düşünülüyor.

Dmitriev, ekim ayı sonunda üç gün boyunca Miami'de Witkoff ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Witkoff, bu hafta başında Florida'da Volodimir Zelenski'nin güvenlik danışmanı Rustem Umerov ile de görüşmelerde bulundu. Ukraynalı bir yetkili, "Amerikalıların bir şeyler üzerinde çalıştığını biliyoruz" dedi. Beyaz Saray, ordu yetkililerinin barış görüşmelerine dahil edildiğini ve Moskova'nın askeri personele daha hızlı yanıt vereceği ümidinde olduğunu söyledi.

