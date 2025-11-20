28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor

ABD basını Washingon-Moskova hattında gizli görüşmeler yapıldığını iddia etmişti. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için oluşturulduğu öne sürülen anlaşmanın ilk detayları ortaya çıkmaya başladı.
ABD'Lİ YETKİLİLER UKRAYNA'YA GİTTİ
Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri "Gazze tarzı" barış planının tam çerçevesinin en kısa sürede Kiev'e gönderilmesini beklediklerini ve bu hafta içinde üzerinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.
İngiliz The Sun'ın haberine göre ABD askeri yetkilileri perşembe günü planı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sunmak üzere sunmak üzere Ukrayna'ya gitti.
28 maddelik planın, Trump yönetiminin Gazze için Mısır'ın Şarm el Şeyh'teki zirvede sunduğu 20 maddelik barış planından esinlendiği düşünülüyor.
İLK ANLAŞMA ALASKA'DA
Rusya Büyükelçisi Kirill Dmitriev, teklifin Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Alaska'da yaptıkları görüşmede üzerine anlaştıkları ilkelere dayandığını belirtiyor. 28 maddelik planın nasıl işleyeceği ise henüz bilinmiyor.