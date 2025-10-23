PODCAST CANLI YAYIN

Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı

Almanya’da Bundeswehr’in büyük çaplı tatbikatı ülkeyi birbirine kattı. Polis kamuflaj giymiş ve tüfekle donatılmış şüphelileri göründe helikopter de dahil çok sayıda personelle müdahale etti. Askerler polisleri tatbikatın bir parçası zannedip senaryo gereği silah doğrulturken polis askeri vurdu.

Almanya Federal Cumhuriyet Bundeswehr'in büyük çaplı "Mareşal Gücü" tatbikatı ülkeyi karıştırdı. Yukarı Bavyera, Erding'de bir asker, polis tarafından vuruldu.

Yanlış anlama sonucu olay yerine ateş açıldığı ve bir Bunseswehr mensubunun hafif yaralandığı bildirildi. Yaralı askerin hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi.

KAMUFLAJLI ASKER ALMANYA'YI KARIŞTIRDI

Çarşamba günü saat 17:00 civarında polis, kamuflajlı kıyafetler giymiş ve tüfekle donatılmış şüpheli bir kişinin Erding'in güneydoğusunda dolaştığı bilgisini aldı. Operasyon merkezi daha sonra Altenerding bölgesine bir helikopter de dahil olmak üzere çok sayıda acil durum personeli gönderdi.

Personelin bölgeye ulaşmasının ardından gelen büyük hata Almanya'yı birbirine kattı. Polis memurlarının kamuflaj giysili silahlı adamın büyük çaplı Mareşal Gücü tatbikatına katılan bir Bundeswehr askeri olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

POLİS ASKERE ATEŞ AÇTI

Askerler de polisin yaklaşımını eğitim senaryosunun bir parçası zannedip tatbikatı mühimmatıyla ateş açtılar. O sırada gerçek bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını düşünen polis, gerçek mermilerle karşılık verdi. Olayda bir asker hafif yaralandı.

Polis sözcüsü Andreas Aichele "Bundeswehr'in burada bir tatbikat için bulunduğunu ve polis memurlarının tatbikat katılımcıları sanıldığını varsayıyoruz ancak aslında değillerdi. Aynı zamanda polis, o sırada bunların potansiyel olarak kötü niyetli kişiler değil, tatbikat yapan askerler olduğunun farkında değildi. Hiçbir noktada halk için herhangi bir tehlike söz konusu değildi." dedi.

Büyük ölçekli tatbikat, savunma durumundaki hayali bir cephe hattının arkasında, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleriyle birlikte muharebe eğitimi verecek. Yaklaşık 500 askeri polis ve yaklaşık 300 sivil acil durum personelinin çitle çevrili askeri eğitim alanlarında değil, kamuya açık alanlarda tatbikat yapıyor olması tatbikatın bu şekilde sonuçlanmasına yol açtı.

Almanya'yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
