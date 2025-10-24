ABD’li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahveder

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Batı Şeria'da ilhak olmayacak" açıklamasının ardından İsrail'e Trump'tan bir darbe geldi. İsrail kanalı Kanal 12'ye konuşan ABD'li bir yetkili, "Netanyahu anlaşmayı mahvederse Donald Trump da onu mahveder." dedi.
ABD'Lİ YETKİLİLERDEN NETANYAHU'YA NET UYARI
Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert bir uyarıda bulunarak İsrail başbakanının "Trump ile çok ince bir ip üzerinde yürüdüğünü" ve Gazze ateşkes anlaşmasının çökmesine izin vermesi halinde ABD Başkanı'ndan ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.
JD VANCE ZİYARETİNDEN SONRA İPLER GERİLDİ
Yetkilinin açıklamasını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ziyaretinin ardından yaptığı belirtildi.
Üst düzey Amerikalı yetkili, N12 News'e yaptığı açıklamada, diplomatik ziyaretini tamamlayan Başkan Yardımcısı Vance'in, "Makalede Batı Şeria olarak adlandırılan bölgelerin ilhakına ilişkin Knesset oylamasını duyduğunda dehşete düştüğünü" söyledi.