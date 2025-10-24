ABD’li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahveder

JD Vance, Reuters

VANCE "RAHATSIZ OLDUM" DEDİ

Vance ve diğer üst düzey ABD yetkilileri arasında yaygın olan görüş, İsrail hükümetinin kontrol altında olmadığı yönünde. Vance, ABD'ye dönmek üzere uçağa binmeden hemen önce "Bu siyasi bir gösteriyse, aptalca bir siyasi gösteriydi ve bundan rahatsız oldum." dedi.

İsrailli bir yetkili, N12 Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun oylamanın yol açacağı sert tepki konusunda günler öncesinden uyarıldığını ancak bunu durdurmak için hiçbir adım atmadığını doğruladı.