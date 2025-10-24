ABD’li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahveder

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’li yetkililer Washington’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilhak hamlesi ve Gazze’de Türk gücüne karşı açıklamalarından son derece rahatsız olduğunu söyledi. İsrail kanalı Kanal 12’ye konuşan bir ABD’li yetkili “Netanyahu, Başkan Trump ile çok ince bir ipte yürüyor. Böyle devam ederse, sonunda anlaşmayı mahvedecek ve eğer anlaşmayı mahvederse, Donald Trump da onu mahvedecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Batı Şeria'da ilhak olmayacak" açıklamasının ardından İsrail'e Trump'tan bir darbe geldi. İsrail kanalı Kanal 12'ye konuşan ABD'li bir yetkili, "Netanyahu anlaşmayı mahvederse Donald Trump da onu mahveder." dedi.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN NETANYAHU'YA NET UYARI

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert bir uyarıda bulunarak İsrail başbakanının "Trump ile çok ince bir ip üzerinde yürüdüğünü" ve Gazze ateşkes anlaşmasının çökmesine izin vermesi halinde ABD Başkanı'ndan ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

JD VANCE ZİYARETİNDEN SONRA İPLER GERİLDİ

Yetkilinin açıklamasını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ziyaretinin ardından yaptığı belirtildi.

Üst düzey Amerikalı yetkili, N12 News'e yaptığı açıklamada, diplomatik ziyaretini tamamlayan Başkan Yardımcısı Vance'in, "Makalede Batı Şeria olarak adlandırılan bölgelerin ilhakına ilişkin Knesset oylamasını duyduğunda dehşete düştüğünü" söyledi.

VANCE "RAHATSIZ OLDUM" DEDİ

Vance ve diğer üst düzey ABD yetkilileri arasında yaygın olan görüş, İsrail hükümetinin kontrol altında olmadığı yönünde. Vance, ABD'ye dönmek üzere uçağa binmeden hemen önce "Bu siyasi bir gösteriyse, aptalca bir siyasi gösteriydi ve bundan rahatsız oldum." dedi.

İsrailli bir yetkili, N12 Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun oylamanın yol açacağı sert tepki konusunda günler öncesinden uyarıldığını ancak bunu durdurmak için hiçbir adım atmadığını doğruladı.

ABD'Lİ YETKİLİLER NETANYAHU'NUN TÜRK GÜCÜ ÇIKIŞINDAN ENDİŞELİ

ABD'li yetkililerin JD Vance'in ziyareti sırasında yaşanan bazı olaylardan özellikle endişe duyduğu belirtildi. BU olaylar ise şu şekilde sıralandı:

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Suudi Arabistan hakkında "çölde deve sürmeye devam ettikleri" yönündeki "talihsiz açıklaması". Yüzeysel bir özür dilenmesine rağmen, bu sözler diplomatik hasara yol açtı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye Türk askerinin müdahalesine izin vermeyeceğini açıkça beyan etmesi, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu söylemesi.

"TRUMP ONU MAHVEDECEK"

Üst düzey Amerikalı yetkili, bu olayların "Beyaz Saray'ın, İsrail hükümetinin tutumunun Gazze Şeridi'ndeki anlaşmanın çökmesine yol açacağı endişesini artırdığını " belirtti. Ardından son uyarısını "Netanyahu, Başkan Trump ile çok ince bir ipte yürüyor. Böyle devam ederse, sonunda anlaşmayı mahvedecek ve eğer anlaşmayı mahvederse, Donald Trump da onu mahvedecek." şeklinde yaptı.

ABD'li yetkili açıkla uyardı: Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump onu mahveder
