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ABD’li eski diplomat Biden yönetimini topa tuttu: Gazze politikamız yok İsrail ne derse o

ABD’de Gazze konusunda siyasi danışmanlık görevinden temmuz ayında istifa eden eski diplomat Mike Casey, ABD’nin Filistin politikasını topa tuttu. Casey’in "Filistin konusunda bir politikamız yok. Biz, sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." şeklindeki sözleri ABD’nin İsrail konusundaki tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:55
ABD’li eski diplomat Biden yönetimini topa tuttu: Gazze politikamız yok İsrail ne derse o

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    ABD'de Gazze konusunda siyasi danışman yardımcılığı yapan ve temmuz ayında görevinden istifa eden Mike Casey, ABD'nin Filistin politikasını topa tuttu. Eski Amerikalı diplomat Casey "Filistin politikamız yok, İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz" dedi.

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    ESKİ ABD'Lİ DİPLOMAT FİLİSTİN POLİTİKASINI TOPA TUTTU

    İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin, Filistin konusunda ortaya konulan her planı için "İsrail'in önerileri lehine reddettiğine" dikkati çekerek "Ortaya attığımız her fikir için (Biden yönetimi) 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu." ifadesini kullandı.

    İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin, Filistin konusunda ortaya konulan her planı için ʺİsrail'in önerileri lehine reddettiğineʺ dikkati çekerek ʺOrtaya attığımız her fikir için (Biden yönetimi) 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu.ʺ ifadesini kullandı.İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin, Filistin konusunda ortaya konulan her planı için ʺİsrail'in önerileri lehine reddettiğineʺ dikkati çekerek ʺOrtaya attığımız her fikir için (Biden yönetimi) 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu.ʺ ifadesini kullandı.

    "ÇOCUKLARIN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ KANITLAMAK ZORUNDA KALMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

    Irak'ta görev yapmış bir ordu gazisi olan ve Asya'da on yılı aşkın bir süre görev yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na katılan Casey, Gazze'de büyüyen insani krizle ilgili raporlar yazdıkça hayal kırıklıklarının daha da derinleştiğini belirtti ve çocuklar dahil sivil kayıpları belgelemenin ve raporlarının Washington'da görmezden gelinmesini izlemenin psikolojik bedelinin olduğunu söyledi.

    Casey, "Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum. Sürekli Washington'a bu çocukların gerçekten öldüğünü kanıtlamak zorunda kalmak ve sonra hiçbir şey olmadığını görmek üzücü." şeklinde konuştu.

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    FİLİSTİN POLİTİKAMIZ YOK İSRAİL NE İSTERSE ONU YAPIYORUZ"

    Casey, bazılarını kendisinin doğrudan belgelediği Filistin'deki ölü sayılarını kamuoyu önünde sorgulamasından Başkan Joe Biden'ın duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek "Filistin konusunda bir politikamız yok. Biz, sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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    ABD DIŞİŞLERİNDEN CİDDİYETSİZ CEVAP

    ABD Dışişleri Bakanlığı ise Casey'nin iddialarına yanıt olarak uluslararası insancıl hukuka ve sivillerin zarar görmesini önlemeye bağlılığını vurguladı.

    Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya dair açıklamasında, "İsrail'in sadece uluslararası insancıl hukuka uymakla kalmayıp aynı zamanda sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması gerektiğini defalarca söyledik. Bu, ahlaki ve stratejik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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    On yılı aşkın diplomatik deneyime sahip Casey, 2020'den itibaren Kudüs'te, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi belgelemeyi ve Gazze ile ilgili politika önerileri hazırlamayı içeren görevde bulunmuştu.

    ABD'de Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa eden 12 eski hükümet yetkilisi ise temmuzda yayımladıkları bildiride yönetimin politikasının "başarısız ve ABD ulusal güvenliği için tehdit" olduğunu savunmuştu.

    Bildiride, "Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez suç ortaklığı yapmamızı sağlamıştır." tespitinde bulunulmuştu.

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