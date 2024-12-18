ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!

İşgalci İsrail Filistin topraklarında soykırım suçu işledi. Daha sonra Lübnan'ı kan gölüne çeviren İsrail bu kez gözünü Suriye topraklarına dikti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, İsrail'in Suriye'deki son adımlarını değerlendirdi.
Patel, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'de başlattığı saldırıların ve işgal eylemlerinin ABD yönetimi nezdinde nasıl karşılandığı yönünde sorulara cevap verdi.
Patel (AA)
ABD'DEN İSRAİL'İN İŞGAL GİRİŞİMİNE KILIF
Sözcü Yardımcısı, "Biz, İsrail ve Suriye arasında kalıcı bir istikrar görmek istiyoruz. İsrail, bu tür eylemlerin ve kendi sınırlarını korumaya yönelik adımlarının geçici olduğunu ifade etti." diye konuştu.
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gittiİ (Fotoğraf: AA)
Esad sonrasında bölgede ortaya çıkan güç boşluğunda İsrail'in sınırlarını güvende tutabilmek için geçici şekilde bu askeri adımları attığını savunan Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkı vardır ancak bizim üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz şey, BM'nin Gözlemci Kuvveti'nin kritik yetkisini destekleyerek bölgede istikrarı sağlama çabasıdır." ifadesini kullandı.