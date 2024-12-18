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ABD Dışişleri Bakanlığına Filistin davası! Leahy Yasası’n ihlal ederek İsrail’e destek

ABD Dışişleri Bakanlığına “Leahy Yasası”nı ihlal ederek İsrail’e destek sağladıkları gerekçesi ile dava açıldı. Açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilerek Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığının İsrail'e "istisna" tanıdığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:09
ABD Dışişleri Bakanlığına Filistin davası! Leahy Yasası’n ihlal ederek İsrail’e destek

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    ABD'de, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlanmasını yasaklayan "Leahy Yasası"nı İsrail'e destek sağlayarak ihlal eden ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açıldı.

    ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA İSRAİL DAVASI

    ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasiden (DAWN) yapılan açıklamada, Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalıların DAWN platformunun desteğiyle Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığına dava açtığı belirtildi.

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    İSRAİL'E İSTİSNA

    Açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilerek Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığının İsrail'e "istisna" tanıdığı ifade edildi.

    Ayrıca açıklamada, İsrail'in soykırım, sivilleri kasten öldürme, gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi suçlar da işlediğine dikkat çekildi.

    DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar İsrail güvenlik güçlerinden hiçbir birime yaptırım uygulamadığını vurgulayarak "Bu dava, Dışişleri Bakanlığının İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

    ABD'de 1997'de kabul edilen Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı güvenlik güçlerine ABD yardımı yapılmasını yasaklıyor.

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