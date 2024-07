ABD'li aktör Alec Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasında mahkeme kararını verdi! Kayıtlar ortaya çıktı: Ölüm anı kamerada

Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümcül şekilde vurulmasıyla ilgili adam öldürme davasına katılmak üzere Perşembe günü mahkemeye geldi.

ÇAPRAZ SORGUDA GERİLİM

Alec Baldwin'in istem dışı adam öldürme davasında gergin bir çapraz sorgu sırasında, aktörün savunma avukatı, New Mexico yetkililerinin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayı gerektiği gibi soruşturmak yerine suçu yıldıza yüklemeye odaklandıklarını öne sürdü.

Baldwin'in avukatlarından biri olan Alex Spiro, olay yeri teknisyeni Marissa Poppell'e, polisin olayda kullanılan ''Colt45'' silahı hakkında soru sorarak polisin olay yerinden gözetleme görüntüleri toplamadığını, teknisyen Poppell'e tesisin kapsamlı bir şekilde arandığı konusunda baskı yaptığını ve kolluk kuvvetlerinin savunmadan kanıt sakladığını iddia etti.