ABD'li aktör Alec Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasında mahkeme kararını verdi! Kayıtlar ortaya çıktı: Ölüm anı kamerada

Amerikalı ünlü aktör Alec Baldwin 'in, Rust film setinde neden olduğu ölümlü kazanın duruşmasında hakim, 'gizli deliller' nedeniyle davayı düşürdü. Baldwin bir daha yargılanmayacak.

66 yaşındaki ünlü Amerikan aktör Alec Baldwin , 2021 yılının Ekim ayında Rust filminin setinde elindeki silahı 'kazayla' ateşlemiş ve merminin isabet ettiği, yapımın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins , hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

AVUKATLARI POLİSİ VE YETKİLİLERİ SUÇLADI

Olay sonrası Baldwin'e karşı açılan dava ikinci kez reddedildi ve ünlü oyuncu bir daha yargılanmayacak. Öte yandan dava, olayın yaşandığı yerden sadece birkaç mil uzaklıktaki Santa Fe mahkemesinde düştü. Hakimin, davanın düşürülmesi kararının ardından Baldwin ise gözyaşlarına boğuldu.

Davanın başka önemli bir yönü ise gerçek merminin sette nasıl bulunduğu konusu oldu. Baldwin'in avukatları, olay yerinde yürütülen soruşturmadaki yanlışları sorgulayarak polis ve savcıların olayla bağlantılı olabilecek mermileri sakladığını savundu.

DAVA 2 NEDENDEN DOLAYI REDDEDİLDİ

Davanın reddedilmesi yönündeki talepleri, davayı yürüten iki özel savcıdan birinin istifa etmesi ve Hakim Mary Marlowe Sommer'in birden fazla tanığı dinlemek üzere jüriyi görevden almasıyla dikkat çekici bir hale geldi.

Baldwin'in avukatı, mermilerin isabet ettiği Hutchins'in ölümüyle ilgili olabileceğini ancak farklı bir numarayla başka bir davada dosyalandığını söyledi.