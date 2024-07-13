ABD'li aktör Alec Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasında mahkeme kararını verdi! Kayıtlar ortaya çıktı: Ölüm anı kamerada

Amerikalı ünlü aktör Alec Baldwin'in, Rust film setinde neden olduğu ölümlü kazanın duruşmasında hakim, 'gizli deliller' nedeniyle davayı düşürdü. Baldwin bir daha yargılanmayacak.
Amerikalı ünlü aktör Alec Baldwin'in, Rust film setinde neden olduğu ölümlü kazanın duruşmasında hakim, 'gizli deliller' nedeniyle davayı düşürdü. Baldwin bir daha yargılanmayacak.
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
66 yaşındaki ünlü Amerikan aktör Alec Baldwin, 2021 yılının Ekim ayında Rust filminin setinde elindeki silahı 'kazayla' ateşlemiş ve merminin isabet ettiği, yapımın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.
AVUKATLARI POLİSİ VE YETKİLİLERİ SUÇLADI
Olay sonrası Baldwin'e karşı açılan dava ikinci kez reddedildi ve ünlü oyuncu bir daha yargılanmayacak. Öte yandan dava, olayın yaşandığı yerden sadece birkaç mil uzaklıktaki Santa Fe mahkemesinde düştü. Hakimin, davanın düşürülmesi kararının ardından Baldwin ise gözyaşlarına boğuldu.
Davanın başka önemli bir yönü ise gerçek merminin sette nasıl bulunduğu konusu oldu. Baldwin'in avukatları, olay yerinde yürütülen soruşturmadaki yanlışları sorgulayarak polis ve savcıların olayla bağlantılı olabilecek mermileri sakladığını savundu.
DAVA 2 NEDENDEN DOLAYI REDDEDİLDİ
Davanın reddedilmesi yönündeki talepleri, davayı yürüten iki özel savcıdan birinin istifa etmesi ve Hakim Mary Marlowe Sommer'in birden fazla tanığı dinlemek üzere jüriyi görevden almasıyla dikkat çekici bir hale geldi.
Baldwin'in avukatı, mermilerin isabet ettiği Hutchins'in ölümüyle ilgili olabileceğini ancak farklı bir numarayla başka bir davada dosyalandığını söyledi.
MERMİLERİN BİRBİRİYLE UYUŞMADIĞINA KARAR VERİLDİ
Savcılar, mermilerin Baldwin'in kazasıyla bir bağlantısının olmadığını ve Rust filminin setinde bulunan mermilerle de uyuşmadığına karar verdi.
Fakat hakim, bunların yine de Baldwin'in savunma ekibiyle paylaşılması gerektiğine karar vererek "Devletin bu bilgiyi saklaması kasıtlı ve bilinçliydi. Mahkemenin bu yanlışı düzeltmesinin hiçbir yolu yok." dedi.
Savcılar Baldwin'e karşı tekrar suçlama yöneltemeyecek çünkü hakim davayı bozmadı, aksine davayı önyargıyla reddetti.
''KANIT DEĞERİ YOK''
Gerçek mermiler, olay yeri inceleme uzmanının perşembe günü mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru Troy Teske'nin olayla ilgili olabilecek mermileri sete getirdiğini söylemesiyle gündeme geldi.
Polis Teske aynı zamanda, daha önce kasıt olmadan ölüme sebebiyet verme suçlamasından hüküm giymiş olan ve filmin silahlardan sorumlu görevlisi Hannah Gutierrez-Reed'in üvey babasının arkadaşı.
Bu ifadenin ardından mahkeme, mermilerle ilgili olarak tanık ifadelerine ve soruşturmayı yürüten yetkililerin ifadesine başvurdu.
İfade veren savcı Kari Morrissey, bu mermiler konusunda neden savunmaya bilgi verilmediğini sorarak "herhangi bir kanıt değeri olmadığını" ifade etti.
ÇAPRAZ SORGUDA GERİLİM
Alec Baldwin'in istem dışı adam öldürme davasında gergin bir çapraz sorgu sırasında, aktörün savunma avukatı, New Mexico yetkililerinin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayı gerektiği gibi soruşturmak yerine suçu yıldıza yüklemeye odaklandıklarını öne sürdü.
Baldwin'in avukatlarından biri olan Alex Spiro, olay yeri teknisyeni Marissa Poppell'e, polisin olayda kullanılan ''Colt45'' silahı hakkında soru sorarak polisin olay yerinden gözetleme görüntüleri toplamadığını, teknisyen Poppell'e tesisin kapsamlı bir şekilde arandığı konusunda baskı yaptığını ve kolluk kuvvetlerinin savunmadan kanıt sakladığını iddia etti.
MERMİLER ''AKSESUAR TEDARİKÇİSİNDEN'' İDDİASI
Avukat Spiro, Perşembe sabahı Santa Fe mahkeme salonunda yaptığı açıklamada, "Savcıların Alec Baldwin'e odaklanabilmesi için bu işi bitirmeye çalıştığınız gerçeği değil miydi?" dedi. Poppell ise bu iddiayı yalanladı.
Spiro, polisin elinde, sete sokulan gerçek mühimmatın, savcıların çekimler sırasında mermileri getiren silah üreticisinden değil, aksesuar tedarikçisinden geldiğine dair kanıtlar olduğunu öne sürdü.
Spiro, teknisyen Poppell'e "Bu davada Alec Baldwin'in bu sete canlı mermiyi getirdiğine dair hiçbir kanıt yok, doğru mu?" diye sordu.
Poppell'in ifadesinde ise Baldwin ve aktör Jensen Ackles'ın kullandığı fişekliklerde gerçek mühimmat bulunduğu ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Heyet, Çarşamba günü, silahlı saldırının sonrasını ve sağlık görevlilerinin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i tedavi etmek için gösterdiği çaresiz çabaları gösteren yürek burkan görüntüleri izledi.
Oyuncu ve ekibin batı Rust'ı filme aldığı Bonanza Creek Çiftliği'ndeki sahne, olay yerine gelen ve bu hafta mahkemede ifade veren bir New Mexico şerif yardımcısının vücut kamerası görüntüleri aracılığıyla kaydedildi. 1993'ten bu yana Hollywood'da yaşanan ilk silahlı saldırı olayı, sektörde şok etkisi yarattı.
SAVCI ''İHLAL'' KARARI VERMİŞTİ
Baldwin tetiği çektiğini kesin bir şekilde reddetti. Silahın üreticisi mahkemede ateşli silahın tasarımının tetiği çekmeden ateş edemeyeceği anlamına geldiğini ifade etti, ancak ayrıca Rust setinde kullanılmadan önce silahı birkaç yıldır görmediğini ve ne durumda olduğunu bilmediğini söyledi.
Savcılar, delillerin Baldwin'in sadece tetiği çekmekle kalmadığını, aynı zamanda setteyken "ateşli silah güvenliğinin temel kurallarını" ihlal ettiğini, çekim sırasında parmağını defalarca çekiç ve tetiğe koyduğunu ve silahı insanlara doğrulttuğunu gösterdiğini söyledi.
''SİLAH, AKTÖRE VERİLMEDEN ÖNCE GÜVENLİK SAĞLANMAMIŞTIR''
Ancak Baldwin'in avukatları, mahkemede suçu silahı kontrol etmekten sorumlu olan filmin silahçısına ve birinci yardımcı yönetmenine attı. Baldwin'in setteki işine -oyunculuğa- odaklanmış olduğunu ve silahın güvenliğini sağlaması gereken kişilerin bunu başaramadığını söyledi:
"Kanıtlar, bir film setinde silahın aktörün eline verilmesinden önce güvenliğin sağlanması gerektiğini gösterecektir."
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Baldwin hakimin davanın düşürülmesi kararının ardından gözyaşlarına hakim olamazken, suçlamalar ikinci kez düşürülmesi nedeniyle aktör bir daha yargılanmayacak.
Oyuncu önce avukatlarına, ardından da arkasında oturan karısına sarıldı. Mahkeme sonunda ise basın tünelinden geçerken el ele siyah bir araca doğru yürüyerek hiçbir soruya cevap vermedi ve yorum yapmadılar.