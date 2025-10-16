PODCAST CANLI YAYIN

ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif

ABD ve Kanada’da havalimanları hackerların düzenlediği Filistin protestosunda “Özgür Filistin” sesleriyle yankılandı. Pensilvanya'daki Harrisburg Uluslararası Havalimanı ve Kanada'daki Kelowna Uluslararası Havalimanı terminallerindeki ekranlarda Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve şehit komutanı Muhammed Deif’in fotoğrafları gösterildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif

ABD ve Kanada'da havalimanlarında düzenlenen protestoda "Özgür Filistin" sesleri yankılandı.

Trump ve Netanyahu, ReutersTrump ve Netanyahu, Reuters

HOPARLÖRLEDEN TRUMP VE NETANYAHU'YA HAKARETLER

Salı günü Pensilvanya ve Britanya Kolumbiyası'ndaki havalimanlarında yolcular, hoparlörlerden aniden Filistin'e destek mesajları ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik hakaretler duymaya başladı.

Seyahat edenler tarafından paylaşılan videolarda,kayıtların Pensilvanya'daki Harrisburg Uluslararası Havalimanı ve Kanada'daki Kelowna Uluslararası Havalimanı terminallerinde yankılandığı görüldü.

ABD ve Kanada havalimanlarında Filistin protestosu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD ve Kanada havalimanlarında Filistin protestosu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

EKRANDA EBU UBEYDE VE MUHAMMED DEİF

Havalimalarındaki ekranlarda ise "Özgür Filistin" çağrısı yapan mesajlar, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve şehit komutanı Muhammed Deif'in fotoğrafları gösterildi.

Havaalanı yetkilileri, dijital saldırıların hem anons sistemlerini hem de uçuş bilgi ekranlarını hedef aldığını, bunun bir tür siber vandalizm olduğunu ve uçağa binişleri aksatıp yolcuları korkuttuğunu, ancak uçuş güvenliği açısından herhangi bir soruna yol açmadığını söyledi.

Havaalanı sözcüsü Scott Miller, CNN'in iştiraki WGAL'a yaptığı açıklamada, Harrisburg'da "yetkisiz bir kullanıcının havaalanı anons sistemine eriştiğini ve yetkisiz kaydedilmiş bir mesajı dinlettiğini" söyledi ve "Mesaj siyasi nitelikteydi ve havalimanına, kiracılarımıza, havayollarına veya yolculara yönelik herhangi bir tehdit içermiyordu." dedi.

İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladıİsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Türk Telekom
5G ihalesinde en yüksek teklif belli oldu! Ne zaman hizmete girecek?
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Denizli'de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı
İstanbul'da kara para soruşturması! Gözaltılar var: Sezgin Baran Korkmaz da listede
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi