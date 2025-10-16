ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif

Trump ve Netanyahu, Reuters

HOPARLÖRLEDEN TRUMP VE NETANYAHU'YA HAKARETLER

Salı günü Pensilvanya ve Britanya Kolumbiyası'ndaki havalimanlarında yolcular, hoparlörlerden aniden Filistin'e destek mesajları ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik hakaretler duymaya başladı.

Seyahat edenler tarafından paylaşılan videolarda,kayıtların Pensilvanya'daki Harrisburg Uluslararası Havalimanı ve Kanada'daki Kelowna Uluslararası Havalimanı terminallerinde yankılandığı görüldü.

ABD ve Kanada havalimanlarında Filistin protestosu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

EKRANDA EBU UBEYDE VE MUHAMMED DEİF

Havalimalarındaki ekranlarda ise "Özgür Filistin" çağrısı yapan mesajlar, Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve şehit komutanı Muhammed Deif'in fotoğrafları gösterildi.

Havaalanı yetkilileri, dijital saldırıların hem anons sistemlerini hem de uçuş bilgi ekranlarını hedef aldığını, bunun bir tür siber vandalizm olduğunu ve uçağa binişleri aksatıp yolcuları korkuttuğunu, ancak uçuş güvenliği açısından herhangi bir soruna yol açmadığını söyledi.

Havaalanı sözcüsü Scott Miller, CNN'in iştiraki WGAL'a yaptığı açıklamada, Harrisburg'da "yetkisiz bir kullanıcının havaalanı anons sistemine eriştiğini ve yetkisiz kaydedilmiş bir mesajı dinlettiğini" söyledi ve "Mesaj siyasi nitelikteydi ve havalimanına, kiracılarımıza, havayollarına veya yolculara yönelik herhangi bir tehdit içermiyordu." dedi.