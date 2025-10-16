PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı

İsrail ateşkesin ardından tanklarını ve askerlerini Gazze’den çekse de iş birlikçileri ile Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail ile açıkça iş birliği yapan Filistinli çeteler Hamas’ı ve sivilleri hedef alıyor. 28 yaşındaki Filistinli gazeteci Salih el Ceferavi de Gazze’nin Sabra semtinde Filistinli çetelerin silahlarından çıkan kurşunlarla şehit oldu. Hamas ise siyonist iş birlikçisi çetelere karşı harekete geçti.

İsrail ateşkes anlaşması kapsamında tanklarını geri çekip savaş uçaklarını durdursa da Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermedi.

Katil İsrail Gazze'de silahlandırdığı çeteleri devreye soktu

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ YENİ SİLAHI

İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımında on binlerce Filistinli şehit oldu; evler, mahalleler, hastaneler, camiler, okullar, kiliseler enkaza döndü ancak belki de en büyük tehlikelerden biri hala bitmedi. Çünkü İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları artık ordusu olmadan, farklı bir biçimde sürdürmeyi planlıyor.

El Cezire ve birçok Orta Doğu merkezli gazete Gazze'deki yeni gerçekliğe dikkat çekiyor: Toplumsal düzenin çöküşünden ve halkın derinleşen acılarından faydalanan silahlı milisler…

SİYONİST İŞ BİRLİKÇİLERİ İSRAİL'E YARDIM EDİYOR

Bir zamanlar "direniş" kisvesi altında ortaya çıkan bazı gruplar silahlarını Filistinlilere yöneltiyor ve vatan savunmasına yardımcı olmak şöyle dursun Filistinlilerin acılarını siyasi çıkarları için paraya çeviriyor.

GAZZELİ GAZETECİYİ ONLAR ÖLDÜRDÜ

El Cezire yazarı Amal Abu Seif, gazeteci Salih el Ceferavi'nin Gazze'nin Sabra semtinde öldürülmesini de bu yeni dönemin "en uğursuz işaretlerinden biri" olarak tanımlıyor.

İsrail'in Gazze'deki vahşetini uzun süredir belgeleyen ve çalışmaları nedeniyle defalarca ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan 28 yaşındaki muhabir, ateşkesten günler sonra İsrail askerleri veya insansız hava araçları tarafından değil, Filistinli silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet, savaşın başka yollarla da devam ettiğini gözler önüne serdi. İsrail, Filistinlileri birbirine düşürerek askerlerinin yokluğunda bile işgaline hizmet eden bir korku ve kan dökme döngüsünü körükledi.

Gazze'deki silahlı çeteler açıkça İsrail ile iş birliği yapıyor. Tel Aviv ise bu şekilde Filistin birliğini zayıflatmaya ve kendi ordusunun yükünü azaltmaya çalışıyor.

HAMAS HAREKETE GEÇTİ

Hamas İsrail ile iş birliği yapan çetelere karşı harekete geçerken Gazze'de başlattıkları güvenlik operasyonunda 32 "çete" üyesini öldürdü. Filistinli bir güvenlik kaynağı pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda Hamas'ın altı personelinin de öldürüldüğünü söyledi.

