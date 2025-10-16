İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı

İsrail ateşkes anlaşması kapsamında tanklarını geri çekip savaş uçaklarını durdursa da Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermedi.Katil İsrail Gazze'de silahlandırdığı çeteleri devreye soktu
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ YENİ SİLAHI
İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımında on binlerce Filistinli şehit oldu; evler, mahalleler, hastaneler, camiler, okullar, kiliseler enkaza döndü ancak belki de en büyük tehlikelerden biri hala bitmedi. Çünkü İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları artık ordusu olmadan, farklı bir biçimde sürdürmeyi planlıyor.
El Cezire ve birçok Orta Doğu merkezli gazete Gazze'deki yeni gerçekliğe dikkat çekiyor: Toplumsal düzenin çöküşünden ve halkın derinleşen acılarından faydalanan silahlı milisler…
SİYONİST İŞ BİRLİKÇİLERİ İSRAİL'E YARDIM EDİYOR
Bir zamanlar "direniş" kisvesi altında ortaya çıkan bazı gruplar silahlarını Filistinlilere yöneltiyor ve vatan savunmasına yardımcı olmak şöyle dursun Filistinlilerin acılarını siyasi çıkarları için paraya çeviriyor.