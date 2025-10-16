İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı

Filistinli gazeteci Salih el Ceferavi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GAZZELİ GAZETECİYİ ONLAR ÖLDÜRDÜ

El Cezire yazarı Amal Abu Seif, gazeteci Salih el Ceferavi'nin Gazze'nin Sabra semtinde öldürülmesini de bu yeni dönemin "en uğursuz işaretlerinden biri" olarak tanımlıyor.

İsrail'in Gazze'deki vahşetini uzun süredir belgeleyen ve çalışmaları nedeniyle defalarca ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan 28 yaşındaki muhabir, ateşkesten günler sonra İsrail askerleri veya insansız hava araçları tarafından değil, Filistinli silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet, savaşın başka yollarla da devam ettiğini gözler önüne serdi. İsrail, Filistinlileri birbirine düşürerek askerlerinin yokluğunda bile işgaline hizmet eden bir korku ve kan dökme döngüsünü körükledi.

Gazze'deki silahlı çeteler açıkça İsrail ile iş birliği yapıyor. Tel Aviv ise bu şekilde Filistin birliğini zayıflatmaya ve kendi ordusunun yükünü azaltmaya çalışıyor.

Hamas, AA

HAMAS HAREKETE GEÇTİ

Hamas İsrail ile iş birliği yapan çetelere karşı harekete geçerken Gazze'de başlattıkları güvenlik operasyonunda 32 "çete" üyesini öldürdü. Filistinli bir güvenlik kaynağı pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda Hamas'ın altı personelinin de öldürüldüğünü söyledi.