PODCAST CANLI YAYIN

ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar

ABD ordusunda sayıları her geçen gün daha da artan kadın askerler TikTok akımına kapıldı. ABD’li kadın askerler TikTok’ta cilt bakımı, günlük yaşam ve mizahi içerikleriyle milyonlara ulaşıyor. Erkeklerden gelen müstehcen yorumlarla da gündem olan kadın askerler orduda ise endişeye yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar

ABD'de gündem TikTok fenomeni haline gelen kadın askerler.

ABD Ordusunda yeni trend

TikTok'un askeri içerik nişi olan "#MilTok"a kaydolduğunuzda, cilt bakımı yapan bir teğmeni, kreşte çalışan bir donanma subayını veya uçuş sırasında vlog çeken bir hava kuvvetleri görevlisini görebilirsiniz.

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'Lİ KADIN ASKERLER TİKTOK'TA FENOMEN

Bu genç Amerikalı askerler, beklenmedik şekilde kadınsı ve neşeli bir imaj çizerken maço askeri idealden çok uzaklar. Üstelik de binlerce takipçiye ve milyonlarca görüntülemeye sahipler.

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

2005'ten bu yana erkek muvazzaf askerlerin sayısı %10 azalırken aynı dönemde kadınların sayısı %12 arttı. Yine de kadınların uyum sağlaması zor oldu. Savunma Bakanlığı'na göre, daha 2023'te bile muvazzaf kadınların %13'ü cinsiyet ayrımcılığı yaşarken bu oran erkeklerde sadece %1,4'tü.

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KONU ÜNİFORMALAR, KİŞİSEL BAKIM…

Kadın askerlerin bazıları ise TikTok'a yöneldi. TikTok'taki kadın asker topluluğu kısa sürede, kadın üniforması, kişisel bakım gibi erkeklerin pek karşılaşmadığı sorunların konuşulduğu bir alana dönüştü.

The Economist'in belirttiğine göre ordunun bomba imha biriminde teğmen olan Monica Smith şöyle diyor: "Kadınların kendilerine örnek alacak ya da dertlerini konuşacak başka kadınları yoktu. Bu yüzden paylaşım yapmaya başladım, hikâyelerimin motive edebileceğini ve ilham verebileceğini düşündüm."

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ERKEKLERDEN MÜSTEHCEN YORUMLAR

#MilTok etiketindeki yorum bölümleri sıklıkla erkek kullanıcıların müstehcen ve aşağılayıcı sözleriyle dolup taşıyor. Pentagon'daki üstlerin de temkinli olduğu belirtiliyor. Özellikle de Çinli bir şirkete ait olan uygulamanın güvenlik risklerinden endişe ediliyor.

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Smith "Birliğim benim TikTok hesabım olduğunu duyduğunda, insanlar bu konuda gerçekten hassastı." derken The Economist bir videosunda taktik teçhizatla Charlie XCX şarkısı eşliğinde dans edip siperlerde kan kaybederek ölmek üzerine şaka yapan influencer Hailey Lujan'ı örnek gösteriyor.

MilTok, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PSİKOLOJİK HAREKAT UYARISI

The Economist'e göre bu tür paylaşımlar, bu kadınların aslında "psy-ops" yani kamuoyunun ordu hakkındaki algısını etkilemek için görevlendirilmiş psikolojik harekât uzmanları olduğu yönünde çevrimiçi spekülasyonları körükledi. Çoğu bu yakıştırmayı reddediyor. Kurum hakkında yüksek sesle konuşmuyorlar, sadece kurum içinde duyulmak istiyorlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!