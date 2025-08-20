ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
ABD ordusunda sayıları her geçen gün daha da artan kadın askerler TikTok akımına kapıldı. ABD’li kadın askerler TikTok’ta cilt bakımı, günlük yaşam ve mizahi içerikleriyle milyonlara ulaşıyor. Erkeklerden gelen müstehcen yorumlarla da gündem olan kadın askerler orduda ise endişeye yol açtı.
TikTok'un askeri içerik nişi olan "#MilTok"a kaydolduğunuzda, cilt bakımı yapan bir teğmeni, kreşte çalışan bir donanma subayını veya uçuş sırasında vlog çeken bir hava kuvvetleri görevlisini görebilirsiniz.
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
ABD'Lİ KADIN ASKERLER TİKTOK'TA FENOMEN
Bu genç Amerikalı askerler, beklenmedik şekilde kadınsı ve neşeli bir imaj çizerken maço askeri idealden çok uzaklar. Üstelik de binlerce takipçiye ve milyonlarca görüntülemeye sahipler.
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
2005'ten bu yana erkek muvazzaf askerlerin sayısı %10 azalırken aynı dönemde kadınların sayısı %12 arttı. Yine de kadınların uyum sağlaması zor oldu. Savunma Bakanlığı'na göre, daha 2023'te bile muvazzaf kadınların %13'ü cinsiyet ayrımcılığı yaşarken bu oran erkeklerde sadece %1,4'tü.
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
KONU ÜNİFORMALAR, KİŞİSEL BAKIM…
Kadın askerlerin bazıları ise TikTok'a yöneldi. TikTok'taki kadın asker topluluğu kısa sürede, kadın üniforması, kişisel bakım gibi erkeklerin pek karşılaşmadığı sorunların konuşulduğu bir alana dönüştü.
The Economist'in belirttiğine göre ordunun bomba imha biriminde teğmen olan Monica Smith şöyle diyor: "Kadınların kendilerine örnek alacak ya da dertlerini konuşacak başka kadınları yoktu. Bu yüzden paylaşım yapmaya başladım, hikâyelerimin motive edebileceğini ve ilham verebileceğini düşündüm."
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
ERKEKLERDEN MÜSTEHCEN YORUMLAR
#MilTok etiketindeki yorum bölümleri sıklıkla erkek kullanıcıların müstehcen ve aşağılayıcı sözleriyle dolup taşıyor. Pentagon'daki üstlerin de temkinli olduğu belirtiliyor. Özellikle de Çinli bir şirkete ait olan uygulamanın güvenlik risklerinden endişe ediliyor.
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
Smith "Birliğim benim TikTok hesabım olduğunu duyduğunda, insanlar bu konuda gerçekten hassastı." derken The Economist bir videosunda taktik teçhizatla Charlie XCX şarkısı eşliğinde dans edip siperlerde kan kaybederek ölmek üzerine şaka yapan influencer Hailey Lujan'ı örnek gösteriyor.
MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
PSİKOLOJİK HAREKAT UYARISI
The Economist'e göre bu tür paylaşımlar, bu kadınların aslında "psy-ops" yani kamuoyunun ordu hakkındaki algısını etkilemek için görevlendirilmiş psikolojik harekât uzmanları olduğu yönünde çevrimiçi spekülasyonları körükledi. Çoğu bu yakıştırmayı reddediyor. Kurum hakkında yüksek sesle konuşmuyorlar, sadece kurum içinde duyulmak istiyorlar.