ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar

MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü KONU ÜNİFORMALAR, KİŞİSEL BAKIM… Kadın askerlerin bazıları ise TikTok'a yöneldi. TikTok'taki kadın asker topluluğu kısa sürede, kadın üniforması, kişisel bakım gibi erkeklerin pek karşılaşmadığı sorunların konuşulduğu bir alana dönüştü. The Economist'in belirttiğine göre ordunun bomba imha biriminde teğmen olan Monica Smith şöyle diyor: "Kadınların kendilerine örnek alacak ya da dertlerini konuşacak başka kadınları yoktu. Bu yüzden paylaşım yapmaya başladım, hikâyelerimin motive edebileceğini ve ilham verebileceğini düşündüm."

MilTok, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü ERKEKLERDEN MÜSTEHCEN YORUMLAR #MilTok etiketindeki yorum bölümleri sıklıkla erkek kullanıcıların müstehcen ve aşağılayıcı sözleriyle dolup taşıyor. Pentagon'daki üstlerin de temkinli olduğu belirtiliyor. Özellikle de Çinli bir şirkete ait olan uygulamanın güvenlik risklerinden endişe ediliyor.