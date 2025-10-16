ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıdan-Tahran (AA) Geçtiğimiz haftalarda İran medyası, Rus askeri kargo uçaklarının sürekli olarak farklı yönlerden ve ülkelerden İran'a girdiğini öne sürdü. Rusya'nın yanı sıra Çin'in de son haftalarda büyük askeri nakliye uçaklarıyla İran'a geniş çaplı sevkiyat yaptığı iddia edildi. Rusya'nın MIG 29'lar ve SU'35ler ile S400 hava savunma sistemleri, Çin'in de Pakistan-Hindistan hava muharebelerinde Hindistan hava kuvvetlerine karşı başarılı olan J10C uçaklarından 120 veya 125 uçaklık bir anlaşma yaptığı, 40 kadarını teslim ettiği öne sürülüyor. Peki bu hazırlıklar neye işaret ediyor? İsrail, haziran ayında yaptığı gibi İran'a aniden bir saldırı mı başlatacak? ABD Orta Doğu'da yeni bir savaş için hazırlıklar mı yapıyor? Bölge uzmanı gazeteci ve yazarlar yaşanan gelişmeleri Takvim.com.tr'ye değerlendirdi.

RUSYA VE ÇİN'DEN ASKERİ SEVKİYAT İran uzmanı Dr. Mehmet Koç, Rusya ve Çin'den askeri sevkiyat yapıldığına yönelik iddiaların henüz İran, Rusya veya Çin tarafından doğrulanmadığını belirtti. Koç, "Dolayısıyla, bu iddiaları doğrulamak şu an için mümkün gözükmemektedir. Çin ve Rusya'nın İran ile askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliklerine bakıldığında her iki ülkenin de ABD ve Batı ile olan ticari ilişkilerini riske etmemek adına İran'a ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri ve teçhizatlarını göndermedikleri bilinmektedir." dedi.

Tahran\'daki bir binaya düzenlenen saldırı sonucu binada yangın çıktı(AA) "RUSYA SEVKİYAT YAPACAK DURUMDA DEĞİL" İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Serhan Afacan ise Rusya ve Çin'den askeri sevkiyat yapıldığına ilişkin çok iddialar olduğunu ama böyle bir sevkiyata ilişkin kanıtların bulunmadığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Rusya şu an bir sevkiyat yapacak durumda değil. Bilindiği gibi Rusya kendi mühimmat sıkıntısı çekiyor Ukrayna ile olan savaştan dolayı. Çin'den sevkiyat iddiaları da Çinliler tarafından yalanlandı. Ruslar tarafından bir S400 verildiği hatta İsfahan civarında bunun denemesi yapıldığına ilişkin iddialar vardı. O da iptal düzeyinde kaldı." Çin ve Rusya'nın hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına riayet ettiğini belirten Afacan, "Bu manada askeri ticaret konusunda İran'a çok yeşil ışık yakmadılar şimdiye kadar. Son dönemlerde var olan bu sevkiyat iddiaları da benim takip edebildiğim ve görebildiğim kadarıyla doğruluğu teyit edilmiş değil" dedi.

B-2 bombardıman uçakları (AA) İran'ın ikinci bir çatışmayla karşı karşıya kalmak istemediğini belirten Afacan, Tahran'ın en önemli hazırlığının diplomatik düzeyde olduğunu sözlerine ekledi. İran'ın 12 Gün Savaşı'nın ardından zaaflarını ve güçlü olduğu yönlerini daha iyi idrak ettiğini belirten Dr. Mehmet Koç ise Tahran'ın füze stoklarını artırmaya yoğunlaştığını vurguladı. "ABD İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE" Dr. Mehmet Koç'a göre İranlı yetkililer olası bir İsrail saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu yüzden hazırlıklarını artırdıklarının altını çiziyor. Koç, "İranlı yetkililer Netanyahu ve Trump ikilisine güven duymadıklarını ve olası yeni bir çatışma için bütün olanaklarını seferber ettiklerinin altını çizmektedir" dedi.