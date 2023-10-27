Netanyahu ile ordu arasında güven krizi: Birbirlerine girdiler

Shelley'in "Netanyahu'yu değil ordu komutasını suçlayın. Genelkurmay Başkanı, hükümet karşıtı protesto hareketi, güvenlik teşkilatının bize saldıran eski liderleri, asıl suçlanması gereken bunlar." dediği ileri sürüldü. Habere göre, Netanyahu'nun ekibindeki birçok isim de bu görüşe katılırken, Gazze Şeridi'ndeki savaşın tamamlanmasının ardından "orduyu suçlamaya devam etmelerinin mümkün olduğu" kaydedildi.

Ancak Shelley'in ofisi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı ve haberin "bir dizi yalan olduğunu, özel kalemin suçlu aramak, siyasi açıklamalar yapmak değil ülkeyi zafere taşımakla meşgul olduğunu" savundu.

Netanyahu'nun Özel Kalemi Shelley'in, katıldığı bir televizyon programında yaptığı, "7 Ekim'deki saldırılarda bölgedeki festivalin kaosu artırdığı ve kümülatif etki ettiği" şeklindeki açıklaması tepkiyle karşılanmıştı.

"SÜPERMARKET SIRASI" TABİRİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Shelley, aynı röportajında, kayıp kişiler ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tespit edilmesinde geçen süre için "Bu bazen süpermarket sırasında beklemeye benzer. Ne kadar kasiyer olsa da işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.