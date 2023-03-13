Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.03.2023 23:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 23:31
    ABONE OL

    Yok böyle komedi! ABD'deki 2008 krizinin kurtarıcı yasasını hazırlayan Barley Frank'ın yönetimindeki Signature Bank iflas etti

    ABD'nin batan 16'ncı büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) yarattığı kriz etkisi büyümeye devam ediyor. Krizden son olarak New York merkezli Signature Bank da nasibini aldı. Yaşanan gelişmeler infiale neden olurken, komedi filmlerini aratmayan bir detay ortaya çıktı. 2008 yılındaki krizin kurtarıcı yasası olarak adlandırılan Dodd-Frank yasasının mimarları arasında yer alan Barley Frank'ın Signature Bank'ta yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Yok böyle komedi!

    ABD'nin batan 16'ncı büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) yarattığı kriz etkisi büyümeye devam ediyor. Adeta domino etkisi ile ilerleyen kriz, son olarak New York merkezli Signature Bank'a da etki etti.


    NELER OLMUŞTU?
    Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.



    SIGNATURE BANK'A KAYYUM ATANDI
    New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

    Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

    Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.



    BU YIL İFLASA UĞRAYAN İLK FDIC SİGORTALI KURUM SVB OLMUŞTU
    Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

    Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

    FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

    SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.



        "BANKACILIK SİSTEMİ GÜVENLİ"
        Piyasalardaki endişeleri artıran iki çarpıcı gelişmeye ilişkin ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, Amerikalıların bankacılık sisteminin güvenli olduğuna ve ihtiyaç duyulduğunda mevduatların orada olacağına güvenebileceğini söyledi. Kameraların karşısına geçen Biden, SVB ve Signature yönetiminin görevine son verileceğini belirtti.



        YOK BÖYLE KOMEDİ!
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından 2008 krizinde yaşananları akıllara getirdi. O dönemde, 'bankalara çeki düzen vermek üzere' kollar sıvanmış, yeni yasalar yürürlüğe alınmıştı. Bu yasalar arasında en meşhuru da Demokrat Milletvekilleri Chris Dodd ve Barney Frank'in başını çektiği yasaydı.



        Söz konusu yasaya göre; bankaların risk alma süreçleri, güçleri, tüketicinin korunması sağlanacaktı. O dönemde tüm bankacılık faaliyetleri Dodd-Frank Yasası'na bağlandı. Bu yasa ile Demokratlar, Wall Street'i sağlam kazığa bağladıklarını iddia etmişti.



            BATAN SİGNATURE BANK'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
            İlerleyen süreçte Dodd milletvekilliğinden ayrılarak avukatlık yapmaya başladı. Bugün yaşananlar sonrasında yasanın oluşturucusu iki ismin nerede oldukları ise merak konusu olurken, Barney Frank hafta sonu el koyulan Signature Bank'ın yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.



            DODD-FRANK YASASI NEDİR?
            Obama yönetimi, dünya ekonomisini çöküşün eşiğine getiren 2008 finansal krizinin tekrar etmemesi için Wall Street'e yeni düzenlenmeler getiren "Dodd-Frank Wall Street Reformu" yasasını 2010 yılında uygulamaya geçirmişti.



            Reformlar çerçevesinde sermaye piyasası türev araçları, karmaşık piyasa işlemleri ve şirket yöneticilerinin ikramiyeleri hükümetin denetimine tabi tutulmaya başlandı. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, Amerikan finans sisteminin Dodd-Frank Reformu sayesinde geçmişe kıyasla daha istikrarlı ve dirençli hale getirilmesi ön görülmüştü.



                CHRİS DODD KİMDİR?
                Christopher John Dodd, Amerikalı bir avukat ve siyasetçidir. ABD Senatosu'nda 1981-2011 yılları arasında Connecticut eyaletini temsil etti. Dodd 11 Ocak 2007 tarihinde 2008 ABD başkanlık seçimlerine Demokratik Parti'den adaylığını koydu. 3 Ocak 2008'de adaylığını çektiğini açıkladı.



                (BARNEY FRANK VE JAMES NİKAHINDAN BİR KARE)

                GÖREVDEYKEN ERKEK PARTNERİYLE EVLENEN İLK MİLLETVEKİLİ BARNEY FRANK
                981'den 2013'e kadar Massachusetts'ten ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yaptı. Bir Demokrat olan Frank, 2007'den 2011'e kadar Meclis Mali Hizmetler Komitesi başkanı olarak görev yaptı ve 2010 Dodd-Frank Yasasının önde gelen isimlerinden biriydi. Kongre'de bulunduğu süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önde gelen eşcinsel politikacı olarak kabul edildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Barney Frank, uzun zamandır birlikte olduğu erkek partneri James Ready ile evlenerek, eşcinsel evlilik yapan ilk milletvekili olmuştu. Ayrıca kriz nedeniyle batan bankalar arasında yer alan Signature Bank'ın yönetim kurulu üyesi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yok böyle komedi!
                Haberler Dünya Yok böyle komedi! ABD'deki 2008 krizinin kurtarıcı yasasını hazırlayan Barley Frank'ın yönetimindeki Signature Bank iflas etti
                    SON DAKİKA