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    Asrın felaketi! Dünyada manşet Türkiye depremi

    Amerikan ve Avrupa medyası, depremin yıkıcı etkisinin her geçen gün daha da hissedildiğine dikkat çekti. Washington Post, "Asrın felaketi yaşandı. Çifte deprem California'da yaşansaydı, sonuçları korkunç olurdu" diye yazdı.

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    Asrın felaketi
    Günlerdir ABD ve Avrupa medyası, Kahramanmaraş merkezli çifte depremi manşetlerinden indirmiyor. İşte o manşetlerden bazıları:

    NEW York Times: Tarihin en sarsıcı depremlerinden biri yaşandı. Antakya artık yok.

    BBC: Korkunç felaketin boyutu hala belirsiz. Ölü sayısı 20 bine yaklaştı.



    CNN International: Deprem, 2002'den beri yaşanan en ölümcül 2. Deprem.

    THE Washington Post: Türkiye depremi, 1989 yılında ABD'nin California eyaletinde meydana gelen Loma Prieta depreminden çok daha etkiliydi.
    Eğer bu felaket California'da yaşansaydı, köprüler, yollar, evler çok ağır hasar alırdı. Sonuçları da korkunç olurdu. Çünkü yüzyılın depremini gördük.

    BİLD: Yıkıcı depremin acısı daha da artıyor. Acılar çoğalıyor.

    THE Guardian: Türkiye büyük bir sınav veriyor
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    FRANCE 24: Türkiye'nin 10 kentindeki felaketin bilançosu ağırlaşıyor.

    THE SUN: Türkiye'de büyük bir yıkıma neden olan deprem, uzmanları bile şaşırttı.
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    Haberler Dünya Asrın felaketi! Dünyada manşet Türkiye depremi
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