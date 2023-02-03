Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları bahane eden Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İsviçre İstanbul'daki başkonsolosluklarının kapılarını kapattı.
Konsoloslukları kapatma kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken Dışişleri Bakanlığı terör saldırısı ihtimalini öne süren ülkelerin elçilerini bakanlığa çağırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar da olacaktır. Bu mesajı da dün kendilerine verdik." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kirli operasyonu deşifre ederek, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum" dedi.
FETÖ'CÜ CIA AJANI BARKEY'DEN SKANDAL YAZI
Bakan Soylu'nun sözleri sonrası ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı olan Foreign Affairs'de bugün yayınlanan yazı ortaya çıktı. Yazıyı kaleme alan kişi ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim: Henri Barkey. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin olarak rol olan eski CIA ajanı Barkey, skandal ifadelerle "Türkiye'nin Dönüm Noktası Erdoğan iktidarda kalmak için ne yapacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Rusya-Ukrayna savaşında kurduğu arabuluculuk mekanizmasına rağmen Türkiye'yi Rusya ile birlikte hareket etmekle suçlayan Barkey, "Rusya ile sadece samimi ilişkiler sürdürmekle kalmadı; ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylıklarını engellemekle tehdit etti." dedi.
Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu temizlemek ve Esad ile görüşmek için adımlar atmasını hazmedemeyen Barkey, Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşırken Orta Doğu'daki ülkelerle sorunlarını çözmesine dikkat çekti.