Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar da olacaktır. Bu mesajı da dün kendilerine verdik." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kirli operasyonu deşifre ederek, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum" dedi.