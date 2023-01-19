WSJ'den yine algı manipülasyonu: HDP ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Başkan Erdoğan'a operasyon çabası! Hile iftirasıyla küstah tehdit

Türkiye'de seçim süreci resmen başladı. Başkan Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs 2023 tarihini işaret etmesi ile birlikte seçim tarihi de ortaya çıkmış oldu. AK Parti ve MHP cephesi seçime birlikte hazırlanırken; CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı masa"da ise sular durulmuyor. 10 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday çıkaramayan muhalefet, bunun yanı sıra kendi içerisinde de çeşitli sorunlarla boğuşuyor.
KÜRESEL ÇETE YİNE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Dünya genelinde 2023'te yapılacak seçimler arasında "en önemli seçim" olarak Türkiye'yi gösteren küresel çete ise 6'lı masa üzerinden kendisine çıkar sağlamanın yollarını arıyor. Aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle "küresel çete"nin desteğini alabilmek için ABD, Almanya ve İngiltere'ye icazet gezileri düzenlemesinin ardından şimdi de Türkiye'deki yabancı büyükelçilerle temasa başladı. Batı, 6'lı üzerinden kendisine yol yaratmaya çalışırken; diğer yandan da Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor. Buna son örnek ise ABD'nin en ünlü gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) oldu. Gazetede yer alan haberde Başkan Erdoğan; HDP ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden hedef alınırken, seçimleri kazanmak için "hileye başvuracağı" ima edildi.
HDP VE EKREM İMAMOĞLU ÜZERİNDEN ALGI MANİPÜLASYONU
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışıyla karşı karşıya" ifadesinin kullanıldığı haberde; Başkan Erdoğan'ın muhalefeti baskı altına almak için HDP'ye kapatma davası açtırdığı iddia edildi. HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmasının görmezden gelindiği haberde "Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) verilen yaklaşık 29 milyon dolarlık devlet yardımına bloke koydu ve banka hesaplarını geçici olarak dondurdu. Türk hükümeti, HDP'nin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ayrılıkçı militan bir grup olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile 'organik bağları' olduğunu iddia ediyor. HDP bu tür bağlantıları reddediyor ve haklı olarak bu ayki mahkeme kararını 'Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir başka kara leke' olarak nitelendiriyor. HDP'ye yönelik saldırı, Sayın Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rakiplerine yönelik bir dizi saldırının sonuncusu." ifadeleri kullanıldı.
Aynı haberde HDP'nin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden de algı manipülasyonu yapıldı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'a rakip olarak görüldüğü için mahkeme tarafından hapis cezasıyla cezalandırıldığı iddia edildi.