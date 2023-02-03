6+1'li kaos koalisyonundaki adaylık kavgasında ikinci Cihan Paçacı vakası: "CHP Kılıçdaroğlu'nu onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz"

6+1'li koalisyon masasında aday krizi devam ediyor. 13 Şubat'ta aday belirlemek üzere bir araya gelecek. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini desteklerken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mesafeli durduğu değerlendiriliyor. Akşener'i ikna etmek için ise, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda oluşturulacak makam İyi Parti liderine teklif edilecek.
"KILIÇDAROĞLU 'BEN ADAYIM' DEMEYECEK"
Siyaset kulislerinde 13 Şubat'taki toplantıya Kılıçdaroğlu'nun kendi adını kendisinin getirmeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sunacağı iddia ediliyor. İki isim de daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen açıklamalar yapmış, Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde aday Kılıçdaroğlu olursa "yüzde 99 kazanacağını" savunmuştu.
CHP'DEN 'AKŞENER' FORMÜLÜ
CHP kulislerinde, Akşener'i yönetim formülüyle ikna edilmesi konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ortak aday olup kazanırsa güçlü bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile fiili bir başbakanlık oluşturulacak, bu makam da Akşener'e teklif edilecek.