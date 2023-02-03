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    • 03.02.2023 12:08
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    • 03.02.2023 12:27
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    6+1'li kaos koalisyonundaki adaylık kavgasında ikinci Cihan Paçacı vakası: "CHP Kılıçdaroğlu'nu onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz"

    6+1'li kaos koalisyonunda adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birbirlerine medya ve partili isimler üzerinden operasyona devam ediyor. Siyaset kulislerinde 13 Şubat'taki toplantıya Kılıçdaroğlu'nun kendi adını DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinden getireceği konuşuluyor. Akşener ise basına konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale üzerinden Kılıçdaroğlu'na yeni bir mesaj gönderdi. Öte yandan ABD sermayeli FOX'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu" diyerek adaylığını yine öne sürdü. İşte 6+1 koalisyonunda yaşanan adaylık krizi ve son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    6+1’li koalisyonda Cihan Paçacı vakası!

    6+1'li koalisyon masasında aday krizi devam ediyor. 13 Şubat'ta aday belirlemek üzere bir araya gelecek. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini desteklerken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mesafeli durduğu değerlendiriliyor. Akşener'i ikna etmek için ise, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda oluşturulacak makam İyi Parti liderine teklif edilecek.

    "KILIÇDAROĞLU 'BEN ADAYIM' DEMEYECEK"
    Siyaset kulislerinde 13 Şubat'taki toplantıya Kılıçdaroğlu'nun kendi adını kendisinin getirmeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sunacağı iddia ediliyor. İki isim de daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen açıklamalar yapmış, Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde aday Kılıçdaroğlu olursa "yüzde 99 kazanacağını" savunmuştu.

    CHP'DEN 'AKŞENER' FORMÜLÜ
    CHP kulislerinde, Akşener'i yönetim formülüyle ikna edilmesi konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ortak aday olup kazanırsa güçlü bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile fiili bir başbakanlık oluşturulacak, bu makam da Akşener'e teklif edilecek.


        KARAMOLLAOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN ADINI MASAYA SUNACAK
        Kılıçdaroğlu'nun yeni planını sosyal medya hesabından duyuran CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan'ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" dedi. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor." dedi.

        KARŞILIKLI ADAYLIK OPERASYONLARI SÜRÜYOR
        6+1'li kaos koalisyonunda adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birbirlerine medya ve partili isimler üzerinden operasyona devam ediyor.

        Karamollaoğlu ve Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nun adını masaya getireceği iddiaları sonrası Genel Başkan Yardımcısı Özlale'ye açıklama yaptıran Akşener, CHP Genel Başkanı'nı uyardı.

        "BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"
        "13 Şubat'a kadar aday nasıl, hangi yöntemle belirlenecek, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok." diyerek köşeye sıkışan Akşener'in hamlesini dile getiren Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." dedi.

            Cihan Paçacı'nın yaptığı açıklamalar sonrası istifası etmesine de değinen Özlale, CHP'nin benzer açıklamalar sonrası hiçbir aksiyon almamasına tepki göstererek, "Cihan Bey, 6'lı Masa toplantısı yapılacağı günkü açıklamaların, partimize zarar verdiğini düşünerek kendi iradesiyle görevinden istifa etti. Fakat, '6'lı Masa Kemal Bey'i aday göstermezse o masa dağılır' diyen Sayın Bülent Kuşoğlu aynı mekanizmayı çalıştırmadı." ifadelerini kullandı.

            Adaylık konusunda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini masaya getirdiklerini belirten Özlale, "Aday konusunda en rahat parti İYİ Parti'dir. Çünkü biz 1.5 yıldan beri aslında kendi önerimizi her tarafta söylüyoruz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

            ABD sermayeli FOX TV'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini söyler misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Devlet aklının olması, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması ve toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

            "'SİZ NEDEN BENİM ADIMI İLERİ SÜRÜYORSUNUZ' DİYE ÖZEL BİR İTİRAZIM OLMAZ"
            Planını kurduktan sonra canlı yayında kendisine sorulan "Temel Karamollaoğlu masaya sizin isminizi getirirse itiraz eder misiniz?" cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Aday için mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi diye bir şey yok. Benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. 'Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz' diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu." dedi.

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            Haberler Güncel 6+1'li kaos koalisyonundaki adaylık kavgasında ikinci Cihan Paçacı vakası: "CHP Kılıçdaroğlu'nu onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz"
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