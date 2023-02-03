6+1'li kaos koalisyonundaki adaylık kavgasında ikinci Cihan Paçacı vakası: "CHP Kılıçdaroğlu'nu onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz"

ABD sermayeli FOX TV'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini söyler misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Temiz birisi olması, yolsuzluklara adının bulaşmaması lazım. Devlet aklının olması, devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Adaylığının açıklandığı gün mal varlığını paylaşması ve toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım" ifadelerini kullandı.



"'SİZ NEDEN BENİM ADIMI İLERİ SÜRÜYORSUNUZ' DİYE ÖZEL BİR İTİRAZIM OLMAZ"

Planını kurduktan sonra canlı yayında kendisine sorulan "Temel Karamollaoğlu masaya sizin isminizi getirirse itiraz eder misiniz?" cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Aday için mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi diye bir şey yok. Benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. 'Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz' diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu." dedi.

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