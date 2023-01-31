Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonların merkezi haline gelen İsveç'te NATO paniği: "Büyük riskler"

Son birkaç haftadır Stockholm'de yaşanan olayların İsveç'in güvenliğini ne kadar karmaşık hale getirdiğinin ortada olduğunu dile getiren Kristersson, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördük. İsveç'te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük."