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    • 01.02.2023 00:45
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    Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonların merkezi haline gelen İsveç'te NATO paniği: "Büyük riskler"

    Son dakika haberi! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkede son dönemde düzenlenen Türkiye ve İslam karşıtı eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini belirterek, "Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük." ifadesini kullandı. İsveç'te yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının utanç verici bir durum ve nefret suçu olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsveç’te NATO paniği!

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından, ülkede terör örgütü PKK/YPG destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı provokasyonlara, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Son birkaç haftadır Stockholm'de yaşanan olayların İsveç'in güvenliğini ne kadar karmaşık hale getirdiğinin ortada olduğunu dile getiren Kristersson, şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördük. İsveç'te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük."

    KRİSTERSSON'A GÖRE EYLEMLERİ YAPANLAR "KULLANIŞLI APTAL"
    Kristersson, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını belirterek, bu eylemleri yapanları "kullanışlı aptallar" diye tanımladı.

    İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan Kristersson, "İsveç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç'in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz." dedi.

    Kristersson, bu hafta içinde ABD'ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.

        İSVEÇ'TE PARTİLER ARASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG TARTIŞMASI
        Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson da Başbakan Kristersson ile görüşmeye girmeden önce İsveç basınına açıklamada bulundu.

        Andersson, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson'ın Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla İsveç'in NATO üyeliğini riske attığını belirterek, hükümetin İsveç Demokratlar partisi ile işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini savundu.

        Akesson ise Andersson'a verdiği cevapta, Sosyal Demokrat Parti'nin terör örgütü PKK/YPG ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Türkiye'nin esas bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.


        İSVEÇLİLER, TÜRKİYE VE İSLAM KARŞITI PROVOKASYONLARDAN ŞİKAYETÇİ
        İsveç'te yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının utanç verici bir durum ve nefret suçu olduğunu belirtti. İsveçlilere, ülkede terör örgütü YPG/PKK taraftarlarınca düzenlenen Türkiye karşıtı provokasyonlara ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine ilişkin görüşlerini soruldu.

        İsveç'te yaşayan Ingrid Kolobaric, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu provokasyonların ardından "Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şoke olacak." şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

        İsveç'in NATO konusunda Başkan Erdoğan'a saygı duyması gerektiğini belirten Kolobaric, şunları söyledi:

        "İsveç'in insanlara muamelesinden ötürü utanması lazım. İsveç'in ilk önce bütün dünyadaki insanlara saygı duymayı, saygılı davranmayı öğrenmesi lazım. NATO'ya girmek için Erdoğan'a şirin görünmeye çalışmaktan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duymasını öğrenmesi lazım. Ben, Hırvat kökenli bir İsveçliyim. İsveç'in bütün insanlara dini inanışına ırkına, görünüşüne ve renklerine bakmaksızın saygı duyması gerekiyor. Şimdi tam zamanı. İsveç'in bütün insanlara saygı duymayı öğrenmesinin vakti geldi.

        Ben Türkiye'de bulundum, Türk bayrağını salladım. Türkiye'ye 20 kere gittim. Türkiye'yi çok seviyorum ve destekliyorum. Halkın bazıları, Erdoğan'ın aleyhinde konuşuyor. Erdoğan, sadece halkı için çalışıp çabalıyor. Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinde kadın olan önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'e nasıl saygılı davrandığını, Hırvatistan'a saygılı davrandığını gördüm. İsveç'in de Erdoğan gibi Hırvatistan'a saygılı davranması lazım."

            Kolobaric, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına ilişkin ise kutsal kitapların yakılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

            "BİR BAŞKA DİNE VE GÖRÜŞE HAKARET KABUL EDİLEMEZ"
            Liam Tiks de "NATO konusunda fazla söyleyeceğim bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla NATO'ya katılmanın iyi ve kötü yanları var. Diğer taraftan Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasını doğru bulmuyorum. Bunun nefret suçu kabul edilmesi lazım." dedi.

            Izabella Schultzberg, "Kur'an-ı Kerim yakılması oldukça ayıp ve kötü. Bunun yasaklanması lazım. Bir başka dine ve görüşe hakaret kabul edilemez." diye konuştu.

            Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasının terör örgütü YPG/PKK'ya itirazı ile başladığını söyleyen Björn Gillsbro, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasıyla bu itirazın zirveye çıktığını söyledi.

            Gillsbro, "İsveç'in kesinlikle NATO üyesi olmaya ihtiyacı yok. Bizim zaten Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve NATO ülkeleri ile askeri birlikteliğimiz var. Paludan'ın da halkı provoke etmeye son vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

            Ebba Liedström ise NATO konusunda fazla bilgisi olmadığını vurgulayarak Paludan'ın Kur'an-ı Kerim provokasyonun da utanç verici olduğunu ve halkı galeyana getirmek için çocukça bir hareket gerçekleştirdiğini kaydetti.

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