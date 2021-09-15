CHP'li İBB'nin "Otobüs almak için Cumhurbaşkanı onay gerekiyor" yalanı çürüdü!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda belediye hizmetlerinin kamu tarafından engellendiğini iddia etmiş ve otobüs alımı kredisinin Başkan Erdoğan tarafından onaylanmadığı söylemişti.





TEVFİK GÖKSU İMAMOĞLU'NUN İDDİASINI ÇÜRÜTMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun yeni alınacak otobüsler için gereken 90 milyon Euro krediyi AK Parti'nin engellediği yalanına yanıt veren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bu kredi için gereken meclis oylamasında AK Parti grubunun evet oyu verdiğini hatırlatmıştı. Şu anda sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'deki büyükşehir belediyesi yönetimlerinin dış borç kredilerinin beklemede ve incelemede olduğunu açıklamıştı. Kredi onayındaki gecikmenin CHP'ye veya İmamoğlu'na özel bir durum olmadığının, AK Partili büyükşehir belediyelerinin de dış borçlanmayla alacağı kredilerin onaylarının ilgili usuller uyarınca incelenmesinin zaman aldığının ve beklemede olduğunun altını çizmişti.