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    • Güncel
    • 26.01.2023 09:37
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    • 26.01.2023 11:52
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    AYM terörün siyasi ayağı HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti!

    Son dakika haberi! Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’ya terörist yetiştiren HDP için karar

    HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.


    HDP'YE 15 GÜNLÜK SÜRE
    Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.

    AYM'DEN HDP KARARI | VİDEO

    BAŞSAVCI SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPTI, HAZİNE HESAPLARINA BLOKE KONULDU
    Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

        Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

        KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

        Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

        HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ASKERE ALMA DAİRESİ GİBİ FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye yönelik kapatma davasın sürerken 10 Ocak 2023'te açıklama yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik." demişti. Şahin, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel AYM terörün siyasi ayağı HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti!
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