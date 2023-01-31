Mutabakat metninde adını göremeyen Selahattin Demirtaş cezaevinde çıldırdı! Yargıyı tehdit etti 6'lı masaya sopa gösterdi: Akşener-İmamoğlu planına destek

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir isim öneremedi.
FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
Masa üyeleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan metinde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.
Bir yandan da mutabakata ilişkin 'HDP' itirafları ise peşisıra geliyor.
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN "HDP İÇİN MADDE EKLEDİK" İTİRAFI
Geride bıraktığımız gün CHP'nin FETÖ iltisaklı Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Halk TV yayınında "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.