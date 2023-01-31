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    • 31.01.2023 22:49
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    • 31.01.2023 22:51
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    Mutabakat metninde adını göremeyen Selahattin Demirtaş cezaevinde çıldırdı! Yargıyı tehdit etti 6'lı masaya sopa gösterdi: Akşener-İmamoğlu planına destek

    Kaosun hakim olduğu 6'lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Mutabakata ilişkin terörün siyasi ayağı HDP ve terör örgütü FETÖ'nün adını geçirmeden desteğini açıkça ifade eden 6'lı masa, sözde hukuksuz şekilde cezaevinde bulunduğunu iddia ettiği Selahattin Demirtaş'ın adını metne koymadı. 6'lı masanın gizli planlarında yer alsa da isminin metne koyulmamasına çıldıran terörden tutuklu Demirtaş cezaevinden muhalefete sopa gösterdi. Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yargıyı tehdit eden Demirtaş, "Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar." ifadelerini kullandı. Öte yandan Demirtaş, İmamoğlu ve Akşener'in HDP planına üstü kapalı sözlerle destek veren açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Demirtaş’tan 100 binlik bombaya destek!

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir isim öneremedi.

    FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
    Masa üyeleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan metinde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.

    Bir yandan da mutabakata ilişkin 'HDP' itirafları ise peşisıra geliyor.

    CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN "HDP İÇİN MADDE EKLEDİK" İTİRAFI
    Geride bıraktığımız gün CHP'nin FETÖ iltisaklı Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Halk TV yayınında "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.




        6'LI MASADAN 5 PARTİ HDP İLE TEMAS KURDU
        Bu itirafın üzerinden çok geçmeden Halk TV'ye konuk olan CHP yandaşı Birgün'ün Yayın Kurulu Koordinatörü Yaşar Aydın da HDP'li kaynaklarla görüştüğünü belirtip, HDP'nin hassasiyetlerinin de metne eklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

        HDP'den aldığımız bilgilere göre İYİ Parti dışındaki partilerle zaman zaman temas etme şansları olmuş.Herkesin hassasiyetine göre değerlendirme yapıldı. Bunlar Türkiye'nin temel konuları. Millet İttifakı'nın hassasiyeti üzerinden tek başına siyaset kurgulanamaz.


        CHP'Lİ ŞAHİN ONAYLARMIŞCASINA SUSTU
        Aynı programa konuk olan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in bu sözleri onaylarmışcasına tek kelime etmemesi dikkat çekti.


        HDP'Lİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLERE BAŞLADI
        HDP'nin adaylık sürecine terörden tutuklu bulunduğu cezaevinden dahil olmaya çalışan Selahattin Demirtaş ise açıklamalar yapmaya devam ediyor.

        6'lı masanın gizli planlarında yer alsa da isminin metne koyulmamasına çıldıran terörden tutuklu Demirtaş cezaevinden muhalefete sopa gösterdi. Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yargıyı tehdit eden Demirtaş, "Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar." ifadelerini kullandı. Demirtaş, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı." dedi.


        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ÜZERİNDEN YARGI VE YSK'YI TEHDİT ETTİ
        Başkan Erdoğan'ın hukuki adaylığı üzerinden yargıyı ve YSK'yı da tehdit eden Demirtaş, "Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse "Ama bunlar zaten AKP'li" deyip normal mi karşılayacağız? Erdoğan meclisi feshederse aday olamaz. Anayasa bunu söylüyor. Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler." ifadelerini kullandı.

            KENDİ İTTİFAKINA ÇAĞRI YAPTI
            6'lı gönderdiği mesajlardan önce Demirtaş, "Şimdi sıra Emek ve Özgürlük İttifakında. Tüm ezilenlerin, heyecan veren kurtuluş ve yeniden kuruluş reçetesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Elini, kalemini korkak alıştıranlara karşı cesurca çözüm önerileri sunmak tarihi bir borçtur artık." diyerek kendi ittifakına çağrı yapmıştı.


            İMAMOĞLU-AKŞENER'İN PLANINA CEZAEVİNDEN DESTEK
            Demirtaş, 6'lı masaya yüklendiği tweetlerinin ardından Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği ve siyaset kulislerinde konuşulmaya başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız adaylık iddialarına destek verdiğini ima eden paylaşımlarda bulundu.



            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A ve B planları çerçevesinde 6'lı masanın 11. toplantısında "halkın tercihleri" söylemini paralel açıklamalar yapan Demirtaş, "Makro siyaset alanının ürettiği her türlü kirli siyasi ilişkiler mikro alanda -yani halk iradesi alanında- temize çekilir, bütün pislikler burada yıkanır ve pirüpak olarak sahneye sürülür. " dedi.



            Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına çağırdıktan sonra bir dönem adaylık yarışında kendisini geri çeken İmamoğlu'nun yeniden şehir şehir gezmesine göndermede bulunan Demirtaş, "Bizim gibi siyasetçiler yani makro siyaset dünyasına adapte olamamış, o dünyanın kirine pasına bulaşmayı kabul etmemiş, kimsenin "adamı" olmaya kabullenmemiş ve bu nedenle çok yönlü tasfiye girişimiyle karşı karşıya kalmış olanlar ise mikro siyaset alanında sadece halkın öz gücüne dayanarak ayakta kalmayı başarmışsa bunu doğru anlamak, iyi analiz etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

                Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerine de üstü kapalı olarak dikkat çeken Demirtaş, "Halkımızın özgücü, örgütlü gücüyle birleşip her türlü makro siyaset komplosunu, kumpasını boşa çıkarabilecek niteliktedir. Herkesin bunu iyi anlaması ve ne yapmaya çalıştığımızı doğru değerlendirmesi gerekir. Bizim tercihimiz de halkımızın tercihi de aynı ve belli. Kararlıyız, kendimize güveniyoruz. Tüm dostlarımızın da buna göre konum almasında yarar var. Çünkü bu kez kaybetmeye sabrımız yok." şeklinde konuştu.




                İYİ PARTİ İMAMOĞLU İÇİN Mİ GÖZ YUMUYOR?
                Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekerek her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürüyor.

                Akşener - İmamoğlu ikilisi şu sıralar bağımsız aday ve 100 bin imza formülü üzerinde duruyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun bağımsız aday olmak için yeni bir hamle yapacağını iddia ederek şu satırları kaleme aldı;

                "Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, "Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak" deniliyor"

                Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması daha net bir şekilde anlaşılmış oldu.

                Eğer Akşener, 'tek cumhurbaşkanı yardımcılığı' talebi ile fiili başbakanlık makamını elde edemezse Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız aday olması için mesai harcayacak.



                    AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI
                    İmamoğlu 100 bin aday toplayarak bağımsızlığını ilan edecek. Bu noktada ellerindeki en önemli koz ise HDP... Evet, "HDP ile aynı masaya oturmam" naraları atan İYİ Parti'nin son denklemdeki en büyük kozu HDP...

                    Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

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                    6’lı masadan HDP’ye imtiyaz! Akşener ve İmamoğlu...
                    Haberler Güncel Mutabakat metninde adını göremeyen Selahattin Demirtaş cezaevinde çıldırdı! Yargıyı tehdit etti 6'lı masaya sopa gösterdi: Akşener-İmamoğlu planına destek
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