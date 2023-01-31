Mutabakat metninde adını göremeyen Selahattin Demirtaş cezaevinde çıldırdı! Yargıyı tehdit etti 6'lı masaya sopa gösterdi: Akşener-İmamoğlu planına destek





AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI

İmamoğlu 100 bin aday toplayarak bağımsızlığını ilan edecek. Bu noktada ellerindeki en önemli koz ise HDP... Evet, "HDP ile aynı masaya oturmam" naraları atan İYİ Parti'nin son denklemdeki en büyük kozu HDP...

Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.