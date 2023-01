Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist'ten skandal Türkiye manşeti! Sosyal medyadan tepki yağdı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ: HER SEÇİMDE AYNI MANŞET

Londra merkezli The Economist'in skandal manşeti ve haberine sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyada The Economist dergisinin 2017 yılında yaptığı haberi paylaşan vatandaşlar Londra merkezli derginin yeniden kirli bir oyuna imza attığını ve bunun her seçimde tekrarlandığına dikkat çekti.