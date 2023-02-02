Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.02.2023 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2023 10:41
    ABONE OL

    Son dakika: Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...

    Türkiye’nin 2023 seçimlerine ilerlediği bu zamanda peş peşe gelen İslamofobik skandallar gündemdeki yerini korurken Batılı ülkelerden manidar hamleler geliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin "Galata, Taksim ve İstiklal'den uzak durun" çağrısının ardından şimdi de İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda konsolosluklarını kapatmaya başladı. Hatta sözü edilen bölgelere yakın olan bazı özel okullar ve iş yerleri de kapandı. Söz konusu hamleler seçimleri provoke etmeye mi hazırlanıyorlar? İş birliği yaptıkları teröristlerle saldırı mı planlıyorlar? sorularını akıllara getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, skandal ile ilgili "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Konsolosluklar neden kapanıyor?

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından başlatılan kara propaganda, Türkiye karşıtı bir kampanyaya dönüştü. Vatandaşlarına iki kez "Türkiye'de terör saldırısı olabilir" diye uyaran Amerika'nın ardından İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya da benzer duyurular yaptı. Almanya ve Hollanda ise ileri giderek İstanbul Konsolosluğu'nda hizmete ara verdi. DEAŞ tehdidinden endişe eden ülkelerin hiçbirinin Türkiye'deki güvenlik makamları ile irtibata geçmediği öğrenildi. Bu açıklamaların neden yapıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.

    BAŞI AMERİKA ÇEKİYOR
    Türkiye'yi karşıtı kampanyanın bayraktarlığını Washington yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 27 Ocak'ta internet sitesinden yapılan uyarıda, "ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak saldırabilirler" ifadelerini kullanıldı. ABD vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması ve yerel medyayı takip etmesi istendi. 30 Ocak'ta ikinci bir uyarı yayınlayan ABD Büyükelçiliği, bu kez açık adres verdi. Elçilik, İstanbul'daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi Batılıların sık sık gittiği yerlerin "Her an teröristlerin misilleme saldırılarına hedef olabileceğini" iddia etti.

    27 Ocak ve 30 Ocak'ta iki uyarı yayınlayan ABD, İstanbul'daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ile Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi'nin saldırıya uğrayabileceğini iddia etmişti.

    FRANSA E-POSTA GÖNDERDİ
    ABD'yi Fransa ve Almanya takip etti. Fransa Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."

        RİSK ARTMIŞ!

        Almanya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına, "Türkiye'de terör saldırıları riski artmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" mesajını paylaştı. Bu 3 ülkeyi benzer açıklamalarla İngiltere, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya izledi.

        DÖRT ÜLKE KONSOLOSLUK KAPATTI!
        Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda propagandayı daha da ileriye taşıyarak konsolosluklarını kapattı. İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu dün "Güvenlik gerekçesiyle" hizmet vermedi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılacaktır." duyurusu yaptı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler de, binanın kapısına asılan "Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı." duyurusu yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise 31 Ocak'ta yayımladığı duyuruda "İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir." ifadelerini kullandı.

        EMNİYET'LE İRTİBATA GEÇMEDİLER

        Yayınladıkları mesajlarla açık adres vererek terör saldırısı olabileceğini iddia eden bu ülkelerden hiçbiri Türkiye güvenlik makamları ile irtibata geçmedi. İstihbarat ve Emniyet kaynakları ABD ile diğer ülkelerden kendilerine gelen istihbari bir bilgi ve uyarı olmadığını belirtti. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, bu ülkelerin açıklamalarından önce provokasyonlara karşı gerekli tedbirlerin önceden alındığı belirtildi. Açıklamada istihbarat paylaşılması durumunda bilgilerin titizlikle incelendiği belirtildi.

        YABANCI ÖZEL OKULLAR DA KAPATILDI
        Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.

        Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

        İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
        Konuyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılması hakkında şunları söyledi:

        Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizimle F-16 pazarlığı yapanlar, siz kimle dalga geçiyorsunuz. Siz senatoda geçmiş olan mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangisine sadık kaldınız ki? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz?

        Bunlardan bir tanesini biz yapsak dünyaya Türkiye'yi terör devleti diye yayarlar. Bizi bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Eski Türkiye'de olsaydık bugün Tendürek'te PKK olurdu. Biz hangi bayrağı salladığımızı biliyoruz. Biz hangi emaneti aldığımızı biliyoruz.

        Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

        Eğer başarısız olsaydık bugün müstemleke muamelesi göstereceklerdi. Bu kıştan çok ümitleri vardı. O aklı evveller. O Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenler... Madem o kadar biliyordunuz PKK/PYD'nin İstiklal Caddesi saldırısını Türkiye'ye haber vermediniz.

        ABD'DEN MANİDAR İSTİKLAL, BEYOĞLU, GALATA UYARISI

        ABD, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasının ardından "Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı" yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de "terör saldırıları" olabileceğini ifade ederek yaptığı güncelleme ile vatandaşlarına "Galata, Taksim ve İstiklal" konumlarından uzak durma çağrısında bulundu.

            "TÜRK MAKAMLARI SORUŞTURUYOR"
            Büyükelçiliğin açıklamasında, "ABD hükümeti vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ya da özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri olmak üzere Batılıların sıkça gittiği diğer yerlere yönelik olası misilleme saldırılarına karşı uyarmaktadır. Türk makamları bu konuyu soruşturmaktadır. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarına ilişkin 27 Ocak 2023 tarihli güvenlik uyarısını güncellemektedir." ifadeleri kullanıldı.

            ABD NEYİN PEŞİNDE?
            ABD'nin vatandaşlarına yaptığı bu uyarı akıllara 13 Kasım 2022 Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıyı getirdi. Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80'den fazla vatandaşımız ise yaralanmıştı.

            *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

            Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda bombalı eylemin failleri yakalanırken, İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktığı tespit edilen PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in Suriye'deki ABD kamplarında eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.

            İNGİLİZ UYARISI DA AKILLARDA
            İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı öncesi İngilizler de tıpkı bu zamanki gibi uyarı yazısı yayınlamıştı. Saldırıdan 3 gün önce İngiltere makamları vatandaşlarına yönelik bir ikazda bulunarak, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımlamıştı.

            *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

                Saldırıların ayrım gözetmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edilmişti.

                Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ABD'nin uyarısına sert tepki gösterdi. Açıklama yapan Yıldız, "ABD Büyükelçiliği'nin Beyoğlu'nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir.

                Beyoğlu'nda tüm inançlar yüz yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç'te, ABD'de, Avrupa'da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata'nın, Taksim'in, İstiklal'in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir.

                ABD Büyükelçiliği'ni Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızılık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlumuz'da gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG'li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler!" ifadelerini kullandı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Promosyona EYT zammı!
                Haberler Dünya Son dakika: Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...
                    SON DAKİKA