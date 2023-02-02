Son dakika: Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...

YABANCI ÖZEL OKULLAR DA KAPATILDI

Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı bildirildi.

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılması hakkında şunları söyledi:

Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizimle F-16 pazarlığı yapanlar, siz kimle dalga geçiyorsunuz. Siz senatoda geçmiş olan mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangisine sadık kaldınız ki? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz?

Bunlardan bir tanesini biz yapsak dünyaya Türkiye'yi terör devleti diye yayarlar. Bizi bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Eski Türkiye'de olsaydık bugün Tendürek'te PKK olurdu. Biz hangi bayrağı salladığımızı biliyoruz. Biz hangi emaneti aldığımızı biliyoruz.

Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

Eğer başarısız olsaydık bugün müstemleke muamelesi göstereceklerdi. Bu kıştan çok ümitleri vardı. O aklı evveller. O Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenler... Madem o kadar biliyordunuz PKK/PYD'nin İstiklal Caddesi saldırısını Türkiye'ye haber vermediniz.

ABD'DEN MANİDAR İSTİKLAL, BEYOĞLU, GALATA UYARISI

ABD, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasının ardından "Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı" yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de "terör saldırıları" olabileceğini ifade ederek yaptığı güncelleme ile vatandaşlarına "Galata, Taksim ve İstiklal" konumlarından uzak durma çağrısında bulundu.