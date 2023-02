Son dakika: Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...

Beyoğlu'nda tüm inançlar yüz yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç'te, ABD'de, Avrupa'da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata'nın, Taksim'in, İstiklal'in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir.

ABD Büyükelçiliği'ni Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızılık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlumuz'da gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG'li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler!" ifadelerini kullandı.