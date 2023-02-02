Son dakika: Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından başlatılan kara propaganda, Türkiye karşıtı bir kampanyaya dönüştü. Vatandaşlarına iki kez "Türkiye'de terör saldırısı olabilir" diye uyaran Amerika'nın ardından İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya da benzer duyurular yaptı. Almanya ve Hollanda ise ileri giderek İstanbul Konsolosluğu'nda hizmete ara verdi. DEAŞ tehdidinden endişe eden ülkelerin hiçbirinin Türkiye'deki güvenlik makamları ile irtibata geçmediği öğrenildi. Bu açıklamaların neden yapıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.
BAŞI AMERİKA ÇEKİYOR
Türkiye'yi karşıtı kampanyanın bayraktarlığını Washington yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 27 Ocak'ta internet sitesinden yapılan uyarıda, "ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak saldırabilirler" ifadelerini kullanıldı. ABD vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması ve yerel medyayı takip etmesi istendi. 30 Ocak'ta ikinci bir uyarı yayınlayan ABD Büyükelçiliği, bu kez açık adres verdi. Elçilik, İstanbul'daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi Batılıların sık sık gittiği yerlerin "Her an teröristlerin misilleme saldırılarına hedef olabileceğini" iddia etti.
27 Ocak ve 30 Ocak'ta iki uyarı yayınlayan ABD, İstanbul'daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ile Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi'nin saldırıya uğrayabileceğini iddia etmişti.
FRANSA E-POSTA GÖNDERDİ
ABD'yi Fransa ve Almanya takip etti. Fransa Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."