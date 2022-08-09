Eski CIA ajanı Henri Barkey'in Aslı Aydıntaşbaş’la yemeği Osman Kavala görüşmesini perdelemek için miydi?

NEDEN ŞİMDİ?

Peki Aydıntaşbaş'ın da dediği gibi Henri Barkey neden yıllar sonra böyle bir itirafta bulundu? Bu itiraf tabiki öylesine yapılan bir itiraf değil. Barkey'in açıklamalarının arkasında yeni bir plan olduğu açıkça görülüyor. Konuyu köşesine taşıyan Fuat Uğur çok çarpıcı tespitlerde bulundu. Uğur, Aslı Aydıntaşbaş'ın yem yapıldığını söyledi.

"CIA böyledir Aslı, üzgünüm ama Henri seni perdeleme için kullandı" diyen Fuat Uğur şöyle yazdı:

Yıllarca Amerika'da kaldın, Washington'ın tozunu attırdın, Türkiye'nin başına çorap örmeye kalkan ne kadar CIA ajanı, ne kadar ABD elçisi ya da think tank'çisi varsa hepsiyle içli dışlı oldun ama sonunda bak başına neler geldi. CIA'in "analist" adı altındaki aparatlarından; hatta en önemlilerinden biri olan Henri Jack Barkey seni böyle tufaya getirip, dımdızlak ortada bıraktı.

Gerçek gazeteci olsaydın, sana altın tepside sunulan imkânları doğru kullanarak onlarla kurduğun ilişkini mesleki alanla sınırlı tutardın. Ama sen ne yaptın? Onlarla al takke ver külah ilişki kurmayı tercih ettin.

Aslı dediğim gazeteci ve yazar Aslı Aydıntaşbaş.

Önce meseleyi anlatalım.

Bilindiği üzere Osman Kavala ABD ve Batı'nın Selahattin Demirtaş ile birlikte en çok kurtarmaya çabaladığı isim. Biri Soros, diğeri PKK uzantılı.