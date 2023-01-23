Küresel çete boş durmuyor! Bu kez devredeki Alman Der Spiegel: Başkan Erdoğan yine hedefte | Fransız gazeteci Batı'nın oyununu A Haber'de ifşa etti

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'ü seçim tarihi olarak açıklamasının ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanırken, Batı medyası da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine algı çalışmalarına hız verdi. The Economist, Wall Street Journal, Bloomberg, Washington Post, Financial Times gibi Batı'nın öne çıkan medya organlarında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye manipülatif haberlerle "Küresel Çete" tarafından operasyon çekilmeye çalışılırken, yurt içinde de özellikle 6'lı masa temsilcileri başta olmak üzere muhalifler bu operasyona çanak tutuyor.
ALMAN DER SPIEGEL DE OPERASYONA KATILDI
'Küresel Çete' operasyonlarına kesintisiz devam ederken, bu medya organlarına Alman Der Spiegel de eklendi. Muhalefetin "Başkan Erdoğan aday olamaz" iddiasını kaynak gösteren Der Spiegel dergisi, Başkan Erdoğan'ın yapılacak seçimlerde aday olamayacağı imasında bulundu. Der Spiegel'de yer alan anket çalışmasında "Türkiye bir diktatörlüğe doğru mu yöneliyor?" diye sorularak Başkan Erdoğan aleyhine manipülasyon çalışması yapıldı.
İSRAİLLİ GAZETENİN NATO OYUNU
İsrail merkezli yayın yapan Jarusalem Post gazetesi ise İsveç ve Finlandiya'daki terör örgütlerinin faaliyetlerini görmezden gelerek, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğini engellemek için çalıştığını iddia etti. Gazetede yer alan makalede "Washington'daki sorun, Ankara'nın güvenilmez bir ortak olması ve genellikle ABD çıkarlarına ve genel olarak Batı demokrasilerinin çıkarlarına aykırı çalışmasıdır." gibi skandal ifadelere yer verildi.