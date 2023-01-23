Küresel çete boş durmuyor! Bu kez devredeki Alman Der Spiegel: Başkan Erdoğan yine hedefte | Fransız gazeteci Batı'nın oyununu A Haber'de ifşa etti

Bunun yeni bir durum olmadığını vurgulayan Jovanovic, "Bunu daha önce çok kez gördük. Türkiye'ye karşı ilk kirli oyunları yaklaşık 4 yıl önceydi, Türk Lirası'na karşı korkunç bir saldırıya geçtiler. Diğeri de belediye seçimlerinden yaklaşık 3 hafta önceydi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini istiyorlar." dedi. Fransız gazeteci John Bolton hakkında ise, "Trump tarafından kovuldu çünkü kendisi bir deliydi. Bolton güçlü bir Türkiye'ye tahammül edemiyor, ülkenin ABD tarafından yönetilmesini istiyor. Fransa'da yaptıkları şey de tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

Batı medyasındaki Erdoğan karşıtlığına işaret eden Pierre Jovanovic "Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş da var" dedi.