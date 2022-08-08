Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.08.2022 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 00:09
    ABONE OL

    15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma! CIA ajanı Henri Barkey'den 'Aslı Aydıntaşbaş' sözleri: Osman Kavala'nın çevresi ona kızgın

    15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde rol almakla suçlananan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in Osman Kavala ile ilgili itirafları sonrası Aslı Aydıntaşbaş ile arası gerildi. Söz konusu açıklamalar sonrası adeta tutuşan Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklamalarını 'zamanlaması esrarengiz' olarak tanımladı ve sert tepki gösterdi. Bu gelişmenin ardından CHP yandaşı TELE 1 yayınına katılan Henri Barkey, Osman Kavala'nın çevresinin Aslı Aydıntaşbaş'a kızgın olduğunu söyledi ve Aslı Aydıntaşbaş görüşmeyi anlatmadı zor durumda kaldı" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmeler 15 Temmuz çetesindeki iç hesaplaşmayı gözler öüne serdi.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma!

    FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, Kızıl Soros Osman Kavala ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir itirafyta bulundu.


    Daha önce Kavala ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir yemekte buluştuklarına yönelik iddianamede yer alan buluşma bilgilerini inkâr eden Barkey, "Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.



    Bu itiraf sonrası Henri Barkey ile Aslı Aydıntaşbaş adeta birbirlerine düştü.

    Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak şunları söyledi:

    "KAVALA'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE SESSİZ KALDIM"
    "Son günlerle şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım. Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır.



    "ESRARENGİZ ZAMANLAMA"
    Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır.

    Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.

    15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması, suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."




        15 TEMMUZ ÇETESİNDE İÇ HESAPLAŞMA!
        Aslı Aydıntaşbaş'ın açıklamalarının ardından 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, CHP yandaşı TELE 1 TV'nin canlı yayınına konuk oldu.

        "Aslı yemek yediğimizi reddettiği ve hakkımda konuştuğu için açıklama yaptım" diyen Barkey, "Aslı Aydıntaşbaş görüşmeyi anlatmadı zor durumda kaldı" ifadelerini kullandı.



        "KAVALA'NIN ÇEVRESİ ASLI'YA KIZGIN"
        Henri Barkey, Osman Kavala'nın çevresinin Aslı Aydıntaşbaş'a kızgın olduğunu açıkladı.

        Barkey'in bu sözleri "Aslı Aydıntaşbaş'tan intikam aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na açık rest!
        Haberler Güncel 15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma! CIA ajanı Henri Barkey'den 'Aslı Aydıntaşbaş' sözleri: Osman Kavala'nın çevresi ona kızgın
            SON DAKİKA