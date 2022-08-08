15 Temmuz çetesinde iç hesaplaşma! CIA ajanı Henri Barkey'den 'Aslı Aydıntaşbaş' sözleri: Osman Kavala'nın çevresi ona kızgın

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, Kızıl Soros Osman Kavala ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir itirafyta bulundu.
Daha önce Kavala ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir yemekte buluştuklarına yönelik iddianamede yer alan buluşma bilgilerini inkâr eden Barkey, "Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.
Bu itiraf sonrası Henri Barkey ile Aslı Aydıntaşbaş adeta birbirlerine düştü.
Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"KAVALA'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE SESSİZ KALDIM"
"Son günlerle şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım. Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır.
"ESRARENGİZ ZAMANLAMA"
Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır.
Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.
15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması, suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."