Elon Musk, Twitter'ın eski yönetiminin Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberleri nasıl sansürlediğini ifşa etti

Taibbi, bir e-mailin ekran görüntüsünü paylaşarak 2020'ye gelindiğinde, siyasilerden ünlülere ve şirketlere kadar birçok aktörün Twitter'dan paylaşımları silme taleplerinin rutin hale geldiğini yazdı.

2020 başkanlık yarışı sırasında Biden'ın ekibinin birçok paylaşım linkini kaldırılmak üzere şirkete ilettiğine değinen Taibbi, yaptığı bir ekran görüntüsü paylaşımında şirket çalışanlarından birinin, "Biden ekibinden incelenecek daha çok şey var." şeklinde bir e-mail attığı ve "Ele alındı." şeklinde yanıt aldığı görüldü.

Dosyaları incelediğini ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin taleplerde bulunduğunu belirten Taibbi, olumlu karşılananların daha çok demokrat olduğuna işaret etti.