Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.10.2022 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2022 01:02
    ABONE OL

    Ukrayna, Rusya’nın Türk Akımı doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Avrupa’ya enerji üzerinden şantaj girişimlerinde bulunduğu belirtilerek, Türk Akımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığı yaptığı iddia edildi.

    Rusya’nın Türk Akımı’na sabotaj düzenleyeceğini iddia edildi

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya da Avrupa'ya karşı enerji kozunu oynuyor.

    Rusya'nın doğal gaz akışlarını kesmesi Avrupa'da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının hızla yükselmesine neden olurken bu durumdan halk kadar sanayiler de zarar görüyor.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya Federasyonu'nun, Türk Akımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğu iddiasında bulundu.



    "RUSYA, ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK TERÖR PLANLARI YAPIYOR"
    Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapılarını hedef alarak Avrupa ülkelerine şantaj girişimlerinde bulunduğu savunularak "Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.



    "PUTİN ŞANTAJDAN TERÖRE GEÇMEYE KARAR VERDİ"
    Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğal gaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa'yı "zor durumda bırakma" çabasında olduğu, Avrupa'nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi."



        "GAZ SEVKİKAT ALTYAPILARINA ZARAR VERME AMACINDALAR"
        Açıklamada, Rusya'nın bir yandan Avrupa'ya enerji tedarik yollarını kesmeye, diğer yandan da onu Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını açmak için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

        Rusya'nın, Kuzey Akım 2'yi açmak konusunda Almanya'yı ikna etmek için Ukrayna'ya gaz sevkiyat altyapılarına "zarar" vermek amacıyla hazırlıklar yaptığı ve bu konuda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kamuoyuna uyarıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı;



        "TÜRK AKIMI'NA ZARAR VERME PLANLARI VAR"
        "Ukrayna'nın elinde de Rusya'nın, Türk Akımı ile ilgili olası benzer planlarına dair bilgiler var."

        Moskova yönetiminin Ukrayna'yı, Batılı ülkelerin enerji altyapılarına karşı eylemleri planlamakla suçladığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna, bu tür suçlamaları kesinlikle reddediyor." ifadesi kullanıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Dünya Ukrayna, Rusya’nın Türk Akımı doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti
            SON DAKİKA