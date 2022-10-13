Ukrayna, Rusya’nın Türk Akımı doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya da Avrupa'ya karşı enerji kozunu oynuyor.
Rusya'nın doğal gaz akışlarını kesmesi Avrupa'da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının hızla yükselmesine neden olurken bu durumdan halk kadar sanayiler de zarar görüyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya Federasyonu'nun, Türk Akımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğu iddiasında bulundu.
"RUSYA, ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK TERÖR PLANLARI YAPIYOR"
Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapılarını hedef alarak Avrupa ülkelerine şantaj girişimlerinde bulunduğu savunularak "Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.
"PUTİN ŞANTAJDAN TERÖRE GEÇMEYE KARAR VERDİ"
Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğal gaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa'yı "zor durumda bırakma" çabasında olduğu, Avrupa'nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi."