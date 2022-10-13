Ukrayna, Rusya’nın Türk Akımı doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti





"PUTİN ŞANTAJDAN TERÖRE GEÇMEYE KARAR VERDİ"

Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğal gaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa'yı "zor durumda bırakma" çabasında olduğu, Avrupa'nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi."