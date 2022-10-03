İngiltere'de Sterlin'in çöküşünden Kwasi Kwarteng skandalı çıktı! İngilizler en pahalı elektriği kullanıyor zenginlere indirim geliyor

İNDİRİM KARARI SONRASI STERLİN ÇÖKÜŞE GEÇMİŞTİ

Vergi indirimlerinde, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması da bulunuyordu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentilerdeki artışla sterlinin güç kaybetmesine neden olarak piyasalarda çalkantıya yol açmıştı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerindeki baskıyı artırdı.