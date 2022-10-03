İngiltere'de Sterlin'in çöküşünden Kwasi Kwarteng skandalı çıktı! İngilizler en pahalı elektriği kullanıyor zenginlere indirim geliyor

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı açıklamada, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergi oranının kaldırılmayacağını duyurdu.
Kwarteng, "Gelir vergisinde yüzde 45 kesintinin kaldırılmasının ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkma misyonumuzla uyuşmadığına karar verdik. Sonuç olarak, yüzde 45'lik verginin kaldırılmasında ilerlemeyeceğiz. Anladık ve dinledik." ifadelerini kullandı.
Kwarteng, 23 Eylül'de, ülkede en zenginlere fayda sağlamayı amaçlayan, toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu.
İNDİRİM KARARI SONRASI STERLİN ÇÖKÜŞE GEÇMİŞTİ
Vergi indirimlerinde, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması da bulunuyordu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentilerdeki artışla sterlinin güç kaybetmesine neden olarak piyasalarda çalkantıya yol açmıştı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerindeki baskıyı artırdı.