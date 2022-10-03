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    • Dünya
    • 03.10.2022 11:49
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    • 03.10.2022 12:02
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    İngiltere'de Sterlin'in çöküşünden Kwasi Kwarteng skandalı çıktı! İngilizler en pahalı elektriği kullanıyor zenginlere indirim geliyor

    Son dakika haberi! İngiltere'de Sterlin'in ABD doları karşısında çökmesinin altından Kabine skandalı çıktı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmiş ve Sterlin parite 1.0350 ile tüm zamanların dibine gerilemişti. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından Kwarting kararın iptal edildiğini açıkladı. Kwarteng'in çok sayıda emlak geliştiricisi ve fon yöneticisinin katıldığı şarap, şampanyalı resepsiyondan önce, yüksek gelirliler için vergi indirimi sağlayan mini bütçesini hazırladığı ortaya çıktı. Kwarteng, Boris Johnson döneminde İş Dünyası'ndan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sterlin’in çöküşünün altından skandal çıktı

    İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı açıklamada, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergi oranının kaldırılmayacağını duyurdu.

    Kwarteng, "Gelir vergisinde yüzde 45 kesintinin kaldırılmasının ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkma misyonumuzla uyuşmadığına karar verdik. Sonuç olarak, yüzde 45'lik verginin kaldırılmasında ilerlemeyeceğiz. Anladık ve dinledik." ifadelerini kullandı.

    Kwarteng, 23 Eylül'de, ülkede en zenginlere fayda sağlamayı amaçlayan, toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu.

    İNDİRİM KARARI SONRASI STERLİN ÇÖKÜŞE GEÇMİŞTİ
    Vergi indirimlerinde, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması da bulunuyordu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentilerdeki artışla sterlinin güç kaybetmesine neden olarak piyasalarda çalkantıya yol açmıştı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerindeki baskıyı artırdı.

        İngiltere Merkez Bankası, devreye girerek tahvil alım paketi açıklamak zorunda kalmıştı. Banka, 22 Eylül'de, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti. Böylece politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

        Ülkede enflasyon yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

        Standard & Poor's, Başbakan Liz Truss'un vergi indirim planlarının ülkenin borcunun yükselmeye devam etmesine neden olacağı gerekçesiyle İngiltere'nin "AA" seviyesindeki ülke kredi notunun görünümünü "duragan"dan "negatif"e düşürmüştü.

        Uluslararası Para Fonu da (IMF) 27 Eylül'de, İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını aktararak, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini belirtmişti.

        Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçilmesi haberinin ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0,8 değer kazandı.

        STERLİN'İ ÇÖKÜŞÜNÜN ALTINDAN KWARTENG SKANDALI ÇIKTI
        İngiltere'deki indirim kararı sonrası Sterlin'in çöküşüne neden olan İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Kwarteng, Boris Johnson döneminde İş Dünyası'ndan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

        Ekonomi politikasına yönelik sert eleştiriler alan Kwarteng'in çok sayıda emlak geliştiricisi ve fon yöneticisinin katıldığı resepsiyondan önce, yüksek gelirliler için vergi indirimi sağlayan mini bütçesini hazırladığı ortaya çıkmıştı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, konuklar şarap, şampanya ve kokteyller içtiler ve Avam Kamarası'nda açıklanan önlemlerden dolayı kendisini tebrik ettiler.



        Bu gelişme sonrası İşçi Partisi başkanı Anneliese Dodds, Muhafazakar mevkidaşı Jake Berry'ye, katılanların bir listesini ve orada bulunmak için bağışta bulunup bulunmadıklarını veya bir ücret ödeyip ödemediklerini açıklamasını istemişti.

            ELEKTRİĞE EN ÇOK İNGİLİZLER ÖDÜYOR
            Enerji tasarrufu önlemleri uygulamaya başlayan İngiltere, elektrik fiyatları el yakıyor. 1 kilovatsaat başına elektriğin fiyatının en yüksek olduğu ülke İngiltere. Zenginlere vergi indirimi yapmaya kalkışan İngilltere'de 1 kiolavtsaat elektrik 11.79 TL'ye (0.64 euro) satılıyor.

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            Haberler Dünya İngiltere'de Sterlin'in çöküşünden Kwasi Kwarteng skandalı çıktı! İngilizler en pahalı elektriği kullanıyor zenginlere indirim geliyor
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