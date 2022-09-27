Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'ye bir şok daha: Sterlin dolar karşısında çöktü!

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası tarihinin en büyük krizini yaşayan İngiltere'de hükümeti 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1.0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.
DIŞ BORÇLANMANIN ARTACAĞI BEKLENTİSİ STERLİNİN GÜÇ KAYBETMESİNE NEDEN OLDU
İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti. Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.
ENFLASYON ZİRVEDE
Ukrayna'da devam eden savaşın enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerinde baskıyı artırdı. Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyor.
SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 50 puan artırarak yüzde 2.25 seviyesine yükseltmişti. Ülkede enflasyon ise halihazırda yüzde 9.9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.