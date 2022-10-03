Haberler Haber Videoları İngiltere Başbakanı Truss'tan Sterlin itirafı: "Hata yaptık"

İngiltere Başbakanı Truss'tan Sterlin itirafı: "Hata yaptık"

İngiltere Başbakanı Truss'tan Sterlin itirafı: "Hata yaptık"
03.10.2022 15:25

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:00
Ankara'da 'İstek şarkı'...
Haber 00:23
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını...
Haber 01:55
Türkiye'den Libya çıkarması!
Haber 03:55
14 yaşındaki kızı yanında...
Haber 00:28
Dublin'de 'Mahsa Emini'...
Haber 00:37
Şehit Yusuf Ataş’ın yürekleri...
Haber 00:12
İniş yapan uçakta patlama!
Haber 01:49
Yunanistan'ın 'Ayasofya'...
Haber 01:50
Aday yok kriz çok!
Haber 01:12
Maltepe'de inşaat alanında...
Haber 00:29
Erzincan'da korkutan deprem
Haber 00:45
İstanbul'a yeni metro hattı!

Son dakika haberi! İngiltere'de Sterlin'in ABD doları karşısında çökmesinin altından Kabine skandalı çıktı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmiş ve Sterlin parite 1.0350 ile tüm zamanların dibine gerilemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Truss, "Hata yaptık" dedi. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından Kwarting kararın iptal edildiğini açıkladı. Kwarteng'in çok sayıda emlak geliştiricisi ve fon yöneticisinin katıldığı şarap, şampanyalı resepsiyondan önce, yüksek gelirliler için vergi indirimi sağlayan mini bütçesini hazırladığı ortaya çıktı. Kwarteng, Boris Johnson döneminde İş Dünyası'ndan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Haber Videoları
SON DAKİKA