İngiltere Başbakanı Truss'tan Sterlin itirafı: "Hata yaptık"

Son dakika haberi! İngiltere'de Sterlin'in ABD doları karşısında çökmesinin altından Kabine skandalı çıktı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmiş ve Sterlin parite 1.0350 ile tüm zamanların dibine gerilemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Truss, "Hata yaptık" dedi. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından Kwarting kararın iptal edildiğini açıkladı. Kwarteng'in çok sayıda emlak geliştiricisi ve fon yöneticisinin katıldığı şarap, şampanyalı resepsiyondan önce, yüksek gelirliler için vergi indirimi sağlayan mini bütçesini hazırladığı ortaya çıktı. Kwarteng, Boris Johnson döneminde İş Dünyası'ndan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.