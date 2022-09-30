Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak

Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı ülkenin önde gelen dört ekonomik düşünce kuruluşu, önümüzdeki yıl için gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) büyüme tahminini geri çekti.
Söz konusu kuruluşların yayınladıkları rapora göre, enerji krizinin getirdiği enflasyon, durgunluk, refah kaybı, bu yıl ekonomik büyümenin sadece yüzde 1.4 civarında gerçekleşmesine neden olacak.
HİÇBİR KRİZE BENZEMİYOR
GSYH'de 2023 için yüzde 0.4 civarında bir düşüş bekleyen ekonomi çevreleri, risk senaryosunda yani gaz sıkıntısı, soğuk bir kış ve enerji tüketiminde tasarruf eksikliği halinde düşüşün yüzde 7.9 olacağı tahmininde bulundu. Rakamın koronavirüsün ilk yılı olan 2020'nin tahminlerinin çok üzerinde olduğu belirtildi. Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda 2024'te GSYH'de daralma tahmini 4.2 olarak duyuruldu.