Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak





ENFLASYON ÇİFT HANELİ

Almanya'da enflasyon 1951 yılından bu yana ilk kez iki haneli rakamlara ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, enflasyonun eylül ayında yüzde 10'a yükseldiğini bildirdi. Ağustos ayında enflasyon 1973 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış ve yüzde 7.9 olarak açıklanmıştı.



Ülke genelinde geçerli olan 9 euroluk tren bileti uygulaması ve akaryakıt vergisine yapılan vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle uzmanlar enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyordu.

ENERJİ KRİZİ

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül'de kamulaştırmıştı.

Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu son doğal gaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.