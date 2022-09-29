Almanya ve Belçika'da enflasyon rekoru! ABD'de ekonomik daralma İngiltere'de Sterlin çakılması...

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 43,9 ARTTI

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 18,7 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 3,6 oldu.

AB uyumlu TÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda yüzde 10,9 yükseldi.

"ENDİŞE VERİCİ"

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Açıklamada, toplu taşımada aylık 9 avroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulamasının ağustosta sona ermesinin enflasyonun artmasında etkili olduğu kaydedildi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 1970'lerde bile enflasyon oranının bu kadar yüksek olmadığını belirterek, "Fiyatlar ayrıca enerji fiyatlarının ötesinde daha hızlı yükseliyor. Bu endişe verici." ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü azalttığını ve onları tasarruf etmeye zorladığını aktaran Kramer, yüksek enerji fiyatları nedeniyle birçok ticari faaliyetin karsız hale geldiğini vurguladı.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

Ülkede enerjiyi yoğun şekilde kullanan şirketler, üretimlerini şubat ayından bu yana yüzde 7 azalttı.