Rus oligarkların şüpheli ölümlerine bir yenisi daha eklendi! Ravil Maganov'un ölümü intihar mı cinayet mi?

Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
ANTİ-DEPRESAN İLAÇLAR KULLANIYORDU
Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı.
Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.
PUTİN NEVSKY NİŞANI VERMİŞTİ
Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.