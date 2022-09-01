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    • Dünya
    • 01.09.2022 11:52
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    • 01.09.2022 12:03
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    Rus oligarkların şüpheli ölümlerine bir yenisi daha eklendi! Ravil Maganov'un ölümü intihar mı cinayet mi?

    Son dakika haberi! Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Maganov'un şüpheli ölümü akıllara Rus oligarkları ve ailelerin şüpheli ölümlerini getirdi. Rusya ve Avrupa basınında yer alan haberlerde Ukrayna'ya verilen destek açıklamaları yer aldı. Maganov'un intihar ettiği iddia edilirken olayın bir cinayet olabileceği değerlendiriliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Casuslar savaşı mı rastlantı mı?

    Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

    KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
    Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

    ANTİ-DEPRESAN İLAÇLAR KULLANIYORDU
    Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı.

    Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

    PUTİN NEVSKY NİŞANI VERMİŞTİ
    Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

        Maganov'un şüpheli ölümü akıllara Rus oligarkları ve ailelerin şüpheli ölümlerini getirdi.

        ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYIS'TA ÖLMÜŞTÜ
        Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

        PEŞ PEŞE GİZEMLİ ÖLÜMLER
        Ukrayna savaşının başlamasının ardından Putin'e yakınlığıyla tanınan iki Rus oligark Vladislav Avayev ve Sergey Protosenya da ölü bulunmuştu. Daha önce Kremlin'de görev yapan ve Rusya'nın önde gelen bankalarından Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı olan Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova'daki dairesinde ölü bulunması büyük ses getirmişti.

        Rus milyonerin, kıskançlık nedeniyle önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürmüş olabileceği dile getirilmişti. Protosenya da yine nisan ayında İspanya'daki evinde asılı şekilde ölü bulunmuş, evde ayrıca Protosenya'nın eşi ve kızının bıçaklanmış cansız bedenlerine rastlanmıştı.

            ABD ve Batılı müttefiklerinin yaptırımlarını sertleştirme kararını açıklamasının ardından, gözler Rus oligarklara çevrilirken, Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford'un İngiltere'deki evinde 3 Mart'ta ölü bulunduğu açıklanmıştı.

            SON ÖLÜM 6 TEMMUZ 2022'DE
            Son olarak Rusya'nın seçkinlerinden birinin son birkaç aydaki gizemli ölümünde, multi-milyoner bir işadamı, St. Petersburg yakınlarındaki yüzme havuzunda yüzerken ölü bulundu.

            61 yaşındaki Yuri Voronov'un cesedi, Pazartesi günü öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Leningrad bölgesinin ultra zengin Vyborgsky semtindeki evinde kafasına kurşun yarası, yakınında bir tabanca ve havuzun dibinde kovanlarla bulundu. Bu ölüm 2022'nin başından beri altıncı zengin Rus iş adamının şüpheli ölümü olarak kayıtlara geçti.

            GAZPROM BAĞLANTISI
            Voronov, Kuzey Kutbu'ndaki kazançlı Gazprom sözleşmelerinde yer alan Astra-Shipping nakliye ve lojistik şirketinin kurucusu ve genel müdürüydü.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyni olarak da bilinen Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina suikast sonucu öldürülmüştü. Saldırıda asıl hedefin Aleksandr Dugin olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden Dugina daha önce sayısız kez Türk-Rus dostluğunun önemine vurgu yapmış ve Rusya Savunma Bakanlığına FETÖ uyarısında bulunmuştu. Suikastı Rusya'da faaliyet gösteren "Ulusal Cumhuriyet Ordusu" (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) isimli örgüt üslendi. Örgüt hazırladığı manifestoda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti.

                LUKOİL'İN UKRAYNA'YA DESTEK AÇIKLAMASI
                Lukoil şirketininin Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için resmi bir açıklama talep ettiği Mart ayında dünya çapında manşetlere taşınmıştı. Yapılan açıklamada "Ukrayna'daki trajik olaylar" konusundaki derin endişe dile getirilmişti. Mağdurlara destek ifade edilirken kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle desteklendiği belirtilmişti.

                Lukoil Yönetim Kurulu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

                LUKOIL'in Değerli Hissedarları, Çalışanları ve Müşterileri,

                LUKOIL Yönetim Kurulu, Ukrayna'daki trajik olaylarla ilgili en derin endişelerini burada ifade eder. Silahlı çatışmanın en kısa sürede sona ermesi için çağrıda bulunurken, bu trajediden etkilenen tüm kurbanlar için samimi empatimizi ifade ediyoruz. Kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle destekliyoruz.

                Şirket, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve bölgelerde faaliyetlerini sürdürmek için her türlü çabayı göstermektedir ve birincil misyonunu dünyanın her yerindeki tüketicilere güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak adamıştır.

                LUKOIL, faaliyetlerinde barışa, uluslararası ilişkilere ve insani bağlara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

                RAVİL MAGANOV KİMDİR?
                Lukoil Başkanı Ravil Maganov, 1993'ten beri Yönetim Kurulu üyesidir ve Rusya Federasyonu'nun Seçkin Petrol ve Gaz Uzmanıdır, üç emir, üç madalya ve ayrıca Rusya Federasyonu Devlet Bilim ve Mühendislik Ödülü'nü üç kez kazanmıştır.

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                Haberler Dünya Rus oligarkların şüpheli ölümlerine bir yenisi daha eklendi! Ravil Maganov'un ölümü intihar mı cinayet mi?
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