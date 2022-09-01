Rus oligarkların şüpheli ölümlerine bir yenisi daha eklendi! Ravil Maganov'un ölümü intihar mı cinayet mi?

LUKOİL'İN UKRAYNA'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Lukoil şirketininin Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için resmi bir açıklama talep ettiği Mart ayında dünya çapında manşetlere taşınmıştı. Yapılan açıklamada "Ukrayna'daki trajik olaylar" konusundaki derin endişe dile getirilmişti. Mağdurlara destek ifade edilirken kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle desteklendiği belirtilmişti.

Lukoil Yönetim Kurulu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;



LUKOIL'in Değerli Hissedarları, Çalışanları ve Müşterileri,

LUKOIL Yönetim Kurulu, Ukrayna'daki trajik olaylarla ilgili en derin endişelerini burada ifade eder. Silahlı çatışmanın en kısa sürede sona ermesi için çağrıda bulunurken, bu trajediden etkilenen tüm kurbanlar için samimi empatimizi ifade ediyoruz. Kalıcı bir ateşkesi ve sorunların ciddi müzakereler ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetle destekliyoruz.

Şirket, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve bölgelerde faaliyetlerini sürdürmek için her türlü çabayı göstermektedir ve birincil misyonunu dünyanın her yerindeki tüketicilere güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak adamıştır.

LUKOIL, faaliyetlerinde barışa, uluslararası ilişkilere ve insani bağlara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.