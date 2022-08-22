Türk-Rus dostluğunun önde gelen savucularından olan ve "Putin'in beyni" olarak nitelendirilen Uluslararası Avrasya Hareketi Lideri Aleksandr Dugin'in kızı, Rus siyaset bilimci ve gazeteci Darya Dugina bombalı suikast sonucu öldürüldü.
Darya Dugina'ya bombalı suikast | Video
Dugina, Rus televizyon programlarında Türkiye-Rusya dostluğunu kararlılıkla savunarak ve Ukrayna ordusu içerisinde FETÖ üyeleri bulunduğuna işaret ederek düzenlenebilecek sabotajlara karşı uyarıda bulunmuştu.
ASIL HEDEF KİMDİ?
Suikastın perde arkasındaki sis perdesi de aralanmaya çalışılıyor. Suikast günü Aleksandr Dugin'in bir festivalde konuşma yaptığı ve kızı Darya Dugina'nın da "onur konuğu" olarak festivale katıldığı ortaya çıktı. Festival sonrası Moskova'ya dönüş yolunda Dugina'nın festivale birlikte geldikleri babasına ait olan aracı kullandığı, Aleksandr Dugin'in ise son anda araca binmeyerek başka bir araçla farklı yöne gittiği öğrenildi.
Darya Dugina'nun kullandığı araç alandan çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası Darya Dugina olay yerinde hayatını kaybetti. Aleksandr Dugin kısa zamanda suikastın yapıldığı noktaya geldi. Rus emniyet güçleri derhal bölgeyi güvenlik kordonuna alarak soruşturma başlattı.