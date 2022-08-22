CİNAYET SORUŞTURULUYOR

Dün sabah erken saatlerde Moskova Başsavcılığının soruşturmayı devraldığı bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Elde edilen ilk bilgilere göre, 20 Ağustos akşam 9 saatlerinde, Moskova'nın Odintsovo taşra bölgesindeki Bolşiye Vyazemi köyünde hareket halindeki bir Toyoto Land Cruiser aracı patladı ve alev aldı. Olay sonucunda, aracı kullanan 1992 doğumlu bir kadın yaşamını kaybetti. Suç olayının soruşturulmasına dair süreç ve sonuçlar, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 105. maddesinin 2. fıkrasının e bendi uyarınca (genel olarak tehlikeli bir şekilde cinayet), Moskova Bölgesi Başsavcılık Ofisi'nin yetki ve denetimindedir."



Savcılığın sosyal medya hesabında, yaşamını kaybeden kişinin Darya Dugina olduğu doğrulandı. Ayrıca patlamanın, aracın altına yerleştirilen bir patlayıcı cihaz sebebiyle yaşandığının tahmin edildiği kaydedildi. Soruşturma birimlerinin, kriminoloji ve patlayıcı uzmanlarının olay yerinde incelemelere devam ettiği bildirildi. Rus Interfax ajansına konuşan Soruşturma Komitesi Basın Birimi, suikastın "önceden planlandığını ve icra edildiğini" söyledi.

SALDIRIYI ULUSAL CUMHURİYET ORDUSU ÜSLENDİ

Öte yandan Dugin'in kızının ölümüne neden olan bombalı saldırıyı Rusya'da faaliyet gösteren Ulusal Cumhuriyet Ordusu (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) üslendi. Örgüt manifestosunda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti.