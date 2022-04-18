Türkiye'deki çocukların 'Teravih Treni' dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'in gündeminde

Türkiye'deki çocukların 'Teravih Treni' dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'in de gündemine girdi.
ÇOCUKLAR İÇİN TERAVİH TRENİ
İstanbul'da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için 'Teravih Treni' fikrini hayata geçirdi.
BELLA HADİD'İN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ
Eroğlu, her akşam teravih namazından sonra çocukların oluşturduğu 'Teravih Treni' Filistin meselesinde İsrail'e karşı ses yükselten Bella Hadid'in de dikkatini çekti.
Bella Hadid o anları Instagram hesabından paylaştı.
İşte Hadid'in o paylaşımı:
INSTAGRAM'DAN BELLA HADİD'E FİLİSTİN SANSÜRÜ
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram geçtiğimiz gün ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.
İSRAİL'İN SALDIRILARINI ELEŞTİRİNCE ENGELLENDİ
Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi.
Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraflı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.