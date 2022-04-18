Türkiye'deki çocukların 'Teravih Treni' dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'in gündeminde





İşgalci İsrail güçlerinin çocuklara uyguladığı zorba tutumlarına dikkat çeken Bellah Hadid, "Bir çocuğu tutuklamak için kaç ordu birimi gerekir? Silahları, kurşun geçirmez yelekleri, gücü olan genç, güçlü bir asker daha GÜÇLÜ hissetmek için kaç kez yaşlılarını tekmelemek zorunda kalır?" açıklamasını yaptı.



Hadid sözlerini şöyle sürdürdü;



"TERÖRİST OLARAK ADLANDIRILMAMIZA İZİN VERMEYECEĞİM"

"İnsanlar ilgilenmeye başlamadan önce, bir hükümet sistemi tarafından daha kaç bebek ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor? Hepimizin (çocukluğumdan beri sadece Filistinli olduğum için çağrıldığım gibi) sadece hayatta olduğumuz veya halkımız için ayağa kalktığımız için "terörist" olarak adlandırılmasına izin vermeyeceğim.



Bu işgal, düzenli olarak birçok kadın, çocuk, erkeğin hayatını öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda bu süreçte başka insanların adını da lekeliyor. Üzücü ve mide bulandırıcı.