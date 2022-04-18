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    • Dünya
    • 19.04.2022 01:19
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    • 19.04.2022 01:48
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    Türkiye'deki çocukların 'Teravih Treni' dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'in gündeminde

    İstanbul'da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘Teravih Treni’ fikrini hayata geçirdi. Eroğlu, her akşam teravih namazından sonra çocukların oluşturduğu ‘Teravih Treni’ Filistin meselesinde İsrail'e karşı ses yükselten Bella Hadid'in de dikkatini çekti. Bella Hadid o anları Instagram hesabından paylaştı.

    takvim.com.tr
    Teravih Treni, Bella’nın gündeminde

    Türkiye'deki çocukların 'Teravih Treni' dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid'in de gündemine girdi.

    ÇOCUKLAR İÇİN TERAVİH TRENİ
    İstanbul'da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için 'Teravih Treni' fikrini hayata geçirdi.

    BELLA HADİD'İN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ
    Eroğlu, her akşam teravih namazından sonra çocukların oluşturduğu 'Teravih Treni' Filistin meselesinde İsrail'e karşı ses yükselten Bella Hadid'in de dikkatini çekti.

    Bella Hadid o anları Instagram hesabından paylaştı.

    İşte Hadid'in o paylaşımı:

    INSTAGRAM'DAN BELLA HADİD'E FİLİSTİN SANSÜRÜ
    Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram geçtiğimiz gün ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.

    İSRAİL'İN SALDIRILARINI ELEŞTİRİNCE ENGELLENDİ
    Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi.

    Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraflı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.



        İSRAİL SEBEP GÖZETMEKSİZİN SALDIRDI
        Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail barbarlığını anlattığı paylaşımlarına Facebook ve Instagram tarafından sansür uygulanması üzerine bir açıklama yayınladı.

        İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin, hiçbir sebep gözetmeksizin Filistinlilere saldırdığını belirten Hadid, "İster yetişkin bir adam tarafından boğulan 12 yaşında bir çocuk olsun, ister elleri havada koşan 6 çocuklu bir anne askerler tarafından vurulmuş olsun, koltuk değnekli yaşlı bir adam karşı koyamayacak durumda yere atılıyor... Bir çocuk ve babası kesinlikle sıfır nedenden dolayı terörize ediliyor. Lütfen biri bana bu insanlardan hangisinin bu tür bir saldırıyı kışkırttığını söylesin?" ifadelerini kullandı.

        SANSÜRCÜ INSTARGAM'A TEPKİ: "BARIŞLA ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM"
        Sansürcü Instagram'a çağrı yapan dünyaca ünlü model, "Eğer beni gerçekten susturmak istiyorsanız; IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler göstererek barışla öne çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

        Filistinli asıllı Hadid, Filistinlilerin yüzlerce yıldır yaşadıkları evleri ve topraklarının mübarek Ramazan ayı boyunca sebepsiz yere saldırıya uğradığını söyledi.



        İşgalci İsrail güçlerinin çocuklara uyguladığı zorba tutumlarına dikkat çeken Bellah Hadid, "Bir çocuğu tutuklamak için kaç ordu birimi gerekir? Silahları, kurşun geçirmez yelekleri, gücü olan genç, güçlü bir asker daha GÜÇLÜ hissetmek için kaç kez yaşlılarını tekmelemek zorunda kalır?" açıklamasını yaptı.


        Hadid sözlerini şöyle sürdürdü;

        "TERÖRİST OLARAK ADLANDIRILMAMIZA İZİN VERMEYECEĞİM"
        "İnsanlar ilgilenmeye başlamadan önce, bir hükümet sistemi tarafından daha kaç bebek ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor? Hepimizin (çocukluğumdan beri sadece Filistinli olduğum için çağrıldığım gibi) sadece hayatta olduğumuz veya halkımız için ayağa kalktığımız için "terörist" olarak adlandırılmasına izin vermeyeceğim.


        Bu işgal, düzenli olarak birçok kadın, çocuk, erkeğin hayatını öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda bu süreçte başka insanların adını da lekeliyor. Üzücü ve mide bulandırıcı.



        "TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA YER ALIRSINIZ"
        Halkımızın bu kitlesel iğrençliği, kitlesel tacizi haklı çıkarmak için yanlış en kötü şekilde resmedilmiş versiyonu yanlıştır. Buna bakıp Filistinlilerin bir hükümet sistemi tarafından emredilen bir askeri İŞGAL tarafından nasıl işkence gördüğünü, aşağılandığını, suistimal edildiğini, dağıtıldığını ve öldürüldüğünü düşünürseniz, HİÇBİR ŞEYE bakılmaksızın tarihin yanlış tarafında yer alırsınız."

            İsrail'in saldırılarının jeopolitik olduğuna dikkat çeken Hadid sözlerine şöyle devam etti;

            "1948'den beri. Babam 9 günlükken evinden atıldığından beri. Bu dinle ilgili DEĞİLDİR. Bu benim bir şeyden veya bir başkasından nefret etmemle ilgili DEĞİLDİR. ASLA sahip olmadım ve asla da olmayacağım. Bana göre, Bu, her bir insanla ve hayatta neyi hak ettikleriyle ilgilidir. İsrail hükümetine göre, bu jeopolitik ve güçle ilgili. Savaştan ve şiddetten kim yararlanır? Cevap asla halk değildir. Herhangi bir yerde adaletsizlik, her yerde adalet için bir tehdittir."
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