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    • Güncel
    • 17.04.2022 21:41
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    • 17.04.2022 21:59
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    Bella Hadid, insanlık suçu işleyen İsrail'i ve sansürcü Instagram'ı görüntülerle vurdu: Korkusuzca gerçekleri haykırıyor

    ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı barbar tutumu perdelemek için kolları sıvadı ve sansür politikasını devreye soktu. Bu sansür politikasından dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid de nasibini aldı. İsrail barbarlığına karşı masum Filistinlileri ve gerçekleri savunan Hadid, Instagram'a sert tepki gösterek bir açıklama yayımladı. Dünyaca ünlü model, "Eğer beni gerçekten susturmak istiyorsanız; IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler göstererek barışla öne çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

    Bella Hadid’den sansürcü Instagram’a çok sert tepki!

    ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor.



    Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.



    Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi.

    Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraflı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.



    İSRAİL SEBEP GÖZETMEKSİZİN SALDIRIYOR
    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail barbarlığını anlattığı paylaşımlarına Facebook ve Instagram tarafından sansür uygulanması üzerine bir açıklama yayınladı.

    İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin, hiçbir sebep gözetmeksizin Filistinlilere saldırdığını belirten Hadid, "İster yetişkin bir adam tarafından boğulan 12 yaşında bir çocuk olsun, ister elleri havada koşan 6 çocuklu bir anne askerler tarafından vurulmuş olsun, koltuk değnekli yaşlı bir adam karşı koyamayacak durumda yere atılıyor... Bir çocuk ve babası kesinlikle sıfır nedenden dolayı terörize ediliyor. Lütfen biri bana bu insanlardan hangisinin bu tür bir saldırıyı kışkırttığını söylesin?" ifadelerini kullandı.

    SANSÜRCÜ INSTARGAM'A TEPKİ: "BARIŞLA ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM"
    Sansürcü Instagram'a çağrı yapan dünyaca ünlü model, "Eğer beni gerçekten susturmak istiyorsanız; IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler göstererek barışla öne çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

    Filistinli asıllı Hadid, Filistinlilerin yüzlerce yıldır yaşadıkları evleri ve topraklarının mübarek Ramazan ayı boyunca sebepsiz yere saldırıya uğradığını söyledi.



        İşgalci İsrail güçlerinin çocuklara uyguladığı zorba tutumlarına dikkat çeken Bellah Hadid, "Bir çocuğu tutuklamak için kaç ordu birimi gerekir? Silahları, kurşun geçirmez yelekleri, gücü olan genç, güçlü bir asker daha GÜÇLÜ hissetmek için kaç kez yaşlılarını tekmelemek zorunda kalır?" açıklamasını yaptı.

        Hadid sözlerini şöyle sürdürdü;

        "TERÖRİST OLARAK ADLANDIRILMAMIZA İZİN VERMEYECEĞİM"
        İnsanlar ilgilenmeye başlamadan önce, bir hükümet sistemi tarafından daha kaç bebek ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor? Hepimizin (çocukluğumdan beri sadece Filistinli olduğum için çağrıldığım gibi) sadece hayatta olduğumuz veya halkımız için ayağa kalktığımız için "terörist" olarak adlandırılmasına izin vermeyeceğim.

        Bu işgal, düzenli olarak birçok kadın, çocuk, erkeğin hayatını öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda bu süreçte başka insanların adını da lekeliyor. Üzücü ve mide bulandırıcı.



        "TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA YER ALIRSINIZ"
        Halkımızın bu kitlesel iğrençliği, kitlesel tacizi haklı çıkarmak için yanlış en kötü şekilde resmedilmiş versiyonu yanlıştır. Buna bakıp Filistinlilerin bir hükümet sistemi tarafından emredilen bir askeri İŞGAL tarafından nasıl işkence gördüğünü, aşağılandığını, suistimal edildiğini, dağıtıldığını ve öldürüldüğünü düşünürseniz, HİÇBİR ŞEYE bakılmaksızın tarihin yanlış tarafında yer alırsınız.

        İsrail'in saldırılarının jeopolitik olduğunun altını çizen Hadid sözlerine şöyle devam etti;

        1948'den beri. Babam 9 günlükken evinden atıldığından beri. Bu dinle ilgili DEĞİLDİR. Bu benim bir şeyden veya bir başkasından nefret etmemle ilgili DEĞİLDİR. ASLA sahip olmadım ve asla da olmayacağım. Bana göre, Bu, her bir insanla ve hayatta neyi hak ettikleriyle ilgilidir. İsrail hükümetine göre, bu jeopolitik ve güçle ilgili. Savaştan ve şiddetten kim yararlanır? Cevap asla halk değildir. Herhangi bir yerde adaletsizlik, her yerde adalet için bir tehdittir.



        INSTAGRAM'IN İLK SKANDALI DEĞİL
        ABD'li Mark Zuckerberg yönetimindeli Instagram geçen yıl da benzer bir sansürü uygulamıştı.

        İsrail'in geçen yıl yaptığı saldırılarda benzer bir durum yine yaşanmıştı. İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı saldırılara tepki gösteren T3 Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Instagram tarafından engellenmişti.

            BAYRAKTAR: "SİZİN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ, İNSAN HAKLARI DİYEN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN!
            Selçuk Bayraktar; Instagram'ın, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner. Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir. #AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack" ifadelerinin yer aldığı paylaşımının kaldırdığını açıklamış ve "Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!" sözleriyle tepkisini göstermişti.
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            Instagram’dan sansür üstüne sansür!
            Haberler Güncel Bella Hadid, insanlık suçu işleyen İsrail'i ve sansürcü Instagram'ı görüntülerle vurdu: Korkusuzca gerçekleri haykırıyor
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