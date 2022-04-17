Bella Hadid, insanlık suçu işleyen İsrail'i ve sansürcü Instagram'ı görüntülerle vurdu: Korkusuzca gerçekleri haykırıyor





"TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA YER ALIRSINIZ"

Halkımızın bu kitlesel iğrençliği, kitlesel tacizi haklı çıkarmak için yanlış en kötü şekilde resmedilmiş versiyonu yanlıştır. Buna bakıp Filistinlilerin bir hükümet sistemi tarafından emredilen bir askeri İŞGAL tarafından nasıl işkence gördüğünü, aşağılandığını, suistimal edildiğini, dağıtıldığını ve öldürüldüğünü düşünürseniz, HİÇBİR ŞEYE bakılmaksızın tarihin yanlış tarafında yer alırsınız.



İsrail'in saldırılarının jeopolitik olduğunun altını çizen Hadid sözlerine şöyle devam etti;



1948'den beri. Babam 9 günlükken evinden atıldığından beri. Bu dinle ilgili DEĞİLDİR. Bu benim bir şeyden veya bir başkasından nefret etmemle ilgili DEĞİLDİR. ASLA sahip olmadım ve asla da olmayacağım. Bana göre, Bu, her bir insanla ve hayatta neyi hak ettikleriyle ilgilidir. İsrail hükümetine göre, bu jeopolitik ve güçle ilgili. Savaştan ve şiddetten kim yararlanır? Cevap asla halk değildir. Herhangi bir yerde adaletsizlik, her yerde adalet için bir tehdittir.