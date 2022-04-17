Bella Hadid, insanlık suçu işleyen İsrail'i ve sansürcü Instagram'ı görüntülerle vurdu: Korkusuzca gerçekleri haykırıyor

ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor.
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.
Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi.
Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraflı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.
İSRAİL SEBEP GÖZETMEKSİZİN SALDIRIYOR
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail barbarlığını anlattığı paylaşımlarına Facebook ve Instagram tarafından sansür uygulanması üzerine bir açıklama yayınladı.
İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin, hiçbir sebep gözetmeksizin Filistinlilere saldırdığını belirten Hadid, "İster yetişkin bir adam tarafından boğulan 12 yaşında bir çocuk olsun, ister elleri havada koşan 6 çocuklu bir anne askerler tarafından vurulmuş olsun, koltuk değnekli yaşlı bir adam karşı koyamayacak durumda yere atılıyor... Bir çocuk ve babası kesinlikle sıfır nedenden dolayı terörize ediliyor. Lütfen biri bana bu insanlardan hangisinin bu tür bir saldırıyı kışkırttığını söylesin?" ifadelerini kullandı.
SANSÜRCÜ INSTARGAM'A TEPKİ: "BARIŞLA ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Sansürcü Instagram'a çağrı yapan dünyaca ünlü model, "Eğer beni gerçekten susturmak istiyorsanız; IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler göstererek barışla öne çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.
Filistinli asıllı Hadid, Filistinlilerin yüzlerce yıldır yaşadıkları evleri ve topraklarının mübarek Ramazan ayı boyunca sebepsiz yere saldırıya uğradığını söyledi.