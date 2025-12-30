Galatasaray'da Sacha Boey fırsatı!

PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih, Boey için gelecek tekliflerde transfere engel olmayacak. Sacha Boey ile İngiltere Premier Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor. Sky, geçtiğimiz dönemde Galatasaray'ın da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.

Bayern Münih, Sacha Boey ile ilgili kesin olarak ayrılığı düşünüyor.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, devre arası transfer döneminde Sacha Boey'un takımdan ayrılmasını istiyor.

Bayern Münih, Boey için gelecek tekliflerde transfere engel olmayacak.

Bayern Münih, Sacha Boey için 15-20 milyon euro teklif bekliyor. Bavyera temsilcisi, böyle bir teklifin gelmesi durumunda Sacha Boey'un transferine izin verecek.



Sacha Boey ile İngiltere Premier Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor. Sky, geçtiğimiz dönemde Galatasaray'ın da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

