Galatasaray'da Sacha Boey fırsatı!





Sacha Boey ile İngiltere Premier Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor. Sky, geçtiğimiz dönemde Galatasaray'ın da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.



Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.