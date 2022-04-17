RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Instagram'dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid'in 'Filistin' paylaşımları engellendi...

Instagram'dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid'in 'Filistin' paylaşımları engellendi...

ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı. Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi. Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraftı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.

17.04.2022 20:03 - Son Güncelleme: 17.04.2022 20:35
Instagram’dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid’in ’Filistin’ paylaşımları engellendi...

ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram’dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid’in ’Filistin’ paylaşımları engellendi...

İşgalci İsrail güçleri Ramazan ayı ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskı ve saldırılarını artırdı. israil'in saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi.

Instagram’dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid’in ’Filistin’ paylaşımları engellendi...

BELLA HADİD TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Türkiye'den yükselen tepki seslerinin dışında İsrail'e tepki gösteren bir isim de dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid oldu.

Instagram’dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid’in ’Filistin’ paylaşımları engellendi...

İsrail güçlerinin insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu.

Instagram’dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid’in ’Filistin’ paylaşımları engellendi...

Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi.

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