Instagram'dan sansür üstüne sansür! Ünlü model Bella Hadid'in 'Filistin' paylaşımları engellendi...
ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı. Filistin asıllı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımları Instagram tarafından engellendi. Durum sosyal medya platformu Instagram'ın taraftı tutumunu gösterirken tepkilere de sebep oldu.
17.04.2022 20:03 - Son Güncelleme: 17.04.2022 20:35
ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor. Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından olan Instagram, ünlü model Bella Hadid'e 'Filistin' sansürü uyguladı.
BELLA HADİD TEPKİSİNİ GÖSTERDİ
Türkiye'den yükselen tepki seslerinin dışında İsrail'e tepki gösteren bir isim de dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid oldu.
İsrail güçlerinin insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu.