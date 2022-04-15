CENTCOM komutanı Michel Erik Kurilla YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ne görüştü? ABD'nin yeni PKK planı ne?

"UKRAYNA'NIN BAŞINA GELEN BİZİM BAŞIMIZA GELSEYDİ..."

Ağar, kirli planların deşifre olduğunu belirtirken önemli bir noktaya değindi ve "ABD bu terör örgütünü ne zaman kime karşı kullanılacak? Ukrayna gibi tuzağa düşseydik ve onların başına gelen bizim başımıza gelseydi. Bizim hava savunma sistemimiz olmasaydı. Rusya ile bir mücadeleye tutuşsaydık. ABD'nin beslediği 40 bin kilometrekarelik alandaki 130 bin PKK'lı bize karşı nasıl kullanılacaktı?" diye sordu. Ağar, Türkiye'nin ne olursa olsun bu terör belasından kurtulması gerektiğini söyledi.