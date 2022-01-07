Kazakistan cephesinde Batı'nın rolü ne? "Rusya, Kazakistan’a yerleşmiş oldu"

Kazakistan haberleri... Kazakistan üzerinde yaşanan mücadelede küresel akıl oyunları dönüyor... Akan kanın sorumlusu kim? Batı mı Rusya mı? Bundan sonraki süreçte ne olacak? İşte Kazakistan cephesi...
Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, Kazakistan'da rejimi tehlikeye sokacak şekilde meydana gelen sokak hareketlerinde, Rusya'nın, İngiltere'nin veya Çin'in müdahalesi olup olmadığının uluslararası alanda tartışıldığını belirterek, "Şu anda sayıları 4 bini civarındaki Rus askeri Kazakistan'da asayiş sağlamakla ilgili sahaya inmiş durumda. Adı konmamış bir şekilde Rusya, Kazakistan'a yerleşmiş oldu" dedi.
Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Bu kapsamda, ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu'da binlerce kişi tarafından yürüyüş düzenledi.