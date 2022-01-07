Kazakistan cephesinde Batı'nın rolü ne? "Rusya, Kazakistan’a yerleşmiş oldu"

Nursultan Nazarbayev'in Türk devletler teşkilatının oluşmasına önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Oktay, "Çok önemli bir fonksiyon icra etti. Bu ister istemez eski Sovyet dönemi arzusu içinde olan Putin ve yönetimini rahatsız etti. Burada Rusya'nın parmağının olup olmadığı konuşuluyor. Ya da Kazakistan'daki eylemlerde İngiltere'nin, Çin'in, Amerika'nın parmağı var mı gibi sorular şu anda ciddi anlamda tartışılıyor. Elbette bir dış müdahale var. Çünkü hemen olaylardan bir gün sonra Rusya'nın Sovyetler dağıldıktan sonra oluşturduğu Kolektif Güvenlik Örgütü'nün Kazakistan'a askeri yardım göndermesi söz konusu oldu. Şu anda sayıları 4 bini civarındaki Rus askeri Kazakistan'da asayiş sağlamakla ilgili sahaya inmiş durumda. Adı konmamış bir şekilde Rusya, Kazakistan'a yerleşmiş oldu" diye konuştu.

"BATI TARAFINDAN RUSYA'NIN UKRAYNA KRİZİNDE ELİNİ ZAYIFLATABİLMEK ADINA KAZAKİSTAN'DAN BİR CEPHE AÇILACAKTI"