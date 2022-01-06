Kaosun fitili Kazakistan'dan mı ateşlendi? Bölgeyi karıştıran gelişmeler! Rusya asker gönderdi açıklamalar peş peşe geliyor
Süper güçlerin yeni oyun alanı Kazakistan mı? Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durum bahane gösterilerek başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Ülkedeki duruma dış müdahale de başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu. Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaparken, Avrupa Birliği (AB), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) asker gönderdiği Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Öte yandan Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alması dikkat çekiyor. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...
Kazakistan son günlerde bir hayli karışmış durumda! Bölgede çıkarları olan güçlerin yeni çatışma sahası haline gelmek üzere olan ülkeden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Birçok ajans ve medya organı olayları yalnızca bir "ekonomik durum protestosu" olarak yansıtırken, uzmanlar ekonomi bahanesiyle bölgede yeni bir kaosun fitilinin ateşlenmek istediğini vurguluyor.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 GÜVENLİK GÜCÜ ÖLDÜ
Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısının 12'ye yükseldiği, 353 kişinin yaralandığı ifade edildi.