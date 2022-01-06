Kaosun fitili Kazakistan’dan mı ateşlendi? Bölgeyi karıştıran gelişmeler! Rusya asker gönderdi açıklamalar peş peşe geliyor

Kazakistan son günlerde bir hayli karışmış durumda! Bölgede çıkarları olan güçlerin yeni çatışma sahası haline gelmek üzere olan ülkeden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Birçok ajans ve medya organı olayları yalnızca bir "ekonomik durum protestosu" olarak yansıtırken, uzmanlar ekonomi bahanesiyle bölgede yeni bir kaosun fitilinin ateşlenmek istediğini vurguluyor.